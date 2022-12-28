賓州男冤獄近30年 獲釋22月遭槍殺

賓州費城非裔男子威廉姆斯冤枉坐牢近30年，去年初獲無罪釋放，然而享受自由生活不足22個月，就在一個葬禮上遭槍殺。(費城地方檢察官辦公室照片)

賓州費城 非裔男子威廉 姆斯(Christopher Williams)冤枉坐牢近30年，去年初獲無罪釋放，然而享受自由生活不足22個月，卻在一場葬禮上遭槍殺。目前警方仍在調查，暫未拘捕任何人。

警方表示，今年62歲的威廉姆斯12月16日下午2時20分，在費城和平山墓園(Mount Peace Cemetery)的葬禮上頭部中槍，事後送到天普大學醫院(Temple University Hospital)急救但不治，凶案動機未明，暫時未逮捕任何人。

威廉姆斯曾捲入兩起凶案並被判罪名成立，先是一起在1989年發生的三重凶殺案，被指與另一名男子海恩斯沃斯(Michael Haynesworth)串謀殺人。但在同年，海恩斯沃斯也被殺，威廉姆斯於1992年被控與另外兩名男子串謀殺死海恩斯沃斯，一級謀殺罪成。

但在20多年後，費城檢察官覆檢案件時，發現警方從未與辯護律師分享污點證詞及相關證據，於是撤銷了對威廉姆斯的謀殺定罪，他在去年初無罪獲釋。

長期以來代表威廉姆斯的律師列夫(Stuart Lev)對威廉姆斯被殺感到很難過，指他因為司法程序有誤而被判有罪，經歷近30年冤獄，包括關在死囚牢房25年，但他從沒放棄證明自己清白。他獲釋後從事木匠工作，雇用釋囚，希望開始自己的建築生意。

費城地方檢察官辦室發言人珍．羅(Jane Roh)在聲明中表示，威廉姆斯的遇害是一宗悲劇，指他先後兩次被錯誤定罪，所忍受的痛苦難以估計。全美有12個州不會因為冤獄案而給予受害人賠償，賓州是其中之一，發言人稱這對威廉姆斯不公平。