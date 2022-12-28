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逼30房客以性抵租 新州惡房東被控42罪

記者張聲肇／綜合報導
要脅30名弱勢房客以性換抵房租的房東森坦尼，遭大陪審團以42條罪名起訴。（聯合郡檢察官辦公室照片）
要脅30名弱勢房客以性換抵房租的房東森坦尼，遭大陪審團以42條罪名起訴。（聯合郡檢察官辦公室照片）

要脅30名弱勢房客以性換抵房租的房東森坦尼（Joseph Centanni），22日遭新澤西聯邦法院大陪審團以42條罪名起訴，包括23項二級性騷擾罪和19項四級違反刑事法性接觸罪。

檢察官丹尼爾（William A. Daniel）、伊莉莎白市警局督察長葛瑞夫斯（Earl Graves）和警察局長薩卡（Giacomo Sacca）在共同聲明中表示，75歲的森坦尼在2013年到2020年之間，對30名年紀在22到62歲的男女房客做出上述罪行。

檢警指出，森坦尼仗著自己在18棟住宅建築裡擁有數百間出租屋的財勢和權勢，針對準備租他房子的無家可歸者、付不出房租即將被逐出的房客和窮得付不起房租的人下手。

聲明指出，被告以減少房租、延緩驅逐或其他錢財方式，當作交換條件，要受害人和他發生性行為，拒絕或遲疑，則會遭他威脅趕走，或用其他方式報復。

警方於2021年6月逮捕森坦尼，後經保釋，接受監視，隨時等候法院傳喚出庭受審。

他和聯邦司法部於去年12月針對「公平住房法」的官司，達成450萬元和解協議。這筆和解費是房東被告案例的歷史紀錄，官方打這起官司，目的是要保護房客免於受到騷擾與歧視。

和解須獲新澤西聯邦地區法院的核准，核准已否，目前還不清楚。

為了支付這筆和解費，森坦尼賣掉名下所有出租屋，同時他也永遠不准再直接或間接經營出租屋。

兩造和解的條件之一是，他要拿出439萬2950元賠償被他侵犯過的房客和潛在房客。

他另須付10萬7050元民事罰金給聯邦政府。這是「公平住屋法」規定的最高額罰款。

新澤西 房東 性騷擾

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