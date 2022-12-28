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新澤西州長墨菲簽州法 嚴格限制隱密攜槍

編譯孫梁／綜合報導
新澤西州長墨菲22日簽署州法，將對合法持槍人的隱密攜槍地點與方式進行改革和嚴加限制。(Getty Images)
新澤西州長墨菲22日簽署州法，將對合法持槍人的隱密攜槍地點與方式進行改革和嚴加限制。(Getty Images)

新澤西州長墨菲22日簽署州法，將對合法持槍人的隱密攜槍地點與方式進行改革和嚴加限制。

新法提高了擁槍成本，包括增加各種費用，申請持槍需購買責任險，並參加費用數百元的培訓。手槍許可證的申請費從兩元提高到25元，許可證費從50元提高到200元。在禁區攜槍將面臨三到五年監禁，最多罰款1萬5000元。

許多敏感場所將禁止攜槍，包括學校、法院、兒童保育中心、養老院、投票站、政府建築、醫院、提供酒精飲料的酒吧和餐館、機場、公園、海灘、遊行集會示威、電影院、賭場和其他娛樂場所。如果沒有業主同意，私人場所也禁止攜槍，包括房屋、購物中心、超市和教堂。

該法19日在州參議會以21比16票通過，上月在眾議會是以42比29票通過。沒有一個共和黨人投支持票，民主黨的州參議員薩柯(Nicholas Sacco)也投票反對。

新州是在最高法院6月做出放寬對紐約攜槍管制的裁決後，通過新的州法。但該法備受爭議，兩個擁槍組織稱其違憲，表示將提控加以推翻。共和黨人和反對者指出，新法的限制太多，多數地方無法攜槍，違反憲法第二修正案和高院的裁決。

批評者說，新法不但違憲，而且不合理，導致人們遇到攻擊時無法自衛。共和黨州參議員布克(Anthony Bucco)表示，民主黨多數不願與共和黨人合作，來共同保證隱密攜槍的安全、合理與合憲，相反卻模仿紐約也通過一部違憲的州法，這是民主黨人的羞辱。

墨菲、民主黨官員和槍枝安全組織表示，如果更多人申請攜槍，新法將有助於保證安全。墨菲說：「我們必須遵守高院的裁決，但也要保證槍枝不會在社區擴散。無所作為和允許隱密持槍人進入社區，不會讓我們更安全。」

多年來，新州的隱密攜槍規定為全國最嚴，除了退休的執法人員外，其他人幾乎拿不到持槍許可證，必須證明有正當需要。高院的裁決事實上是廢止了新州和紐約的隱密攜槍限制。

民主黨 共和黨 高院

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