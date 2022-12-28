持續36年 新州裝飾狂人打造聖誕仙境

新州居民馬特爾36年來，每到聖誕節就把住家裝飾成聖誕仙境，吸引成千上萬遊客參觀。(取材自YouTube)

在新澤西州 ，有些人將裝飾聖誕視為年度頭號大事。

漢密爾頓(Hamilton)居民馬特爾(Bob Martel)是其中一人，36年來，每到聖誕節 就把住家裝飾成聖誕仙境，吸引成千上萬遊客參觀。

馬特爾在前後院裝置100個充氣裝飾品、500多個人物模型和6萬盞燈。整個布置過程長達三個月。2020年，他還曾贏得ABC電視台的「最佳聖誕燈飾競賽」(The Great Christmas Light Fight)，其子女、甚至孫子女都在這樣的傳統下成長。

這些年來，馬特爾為布置聖誕節累計花費已逾10萬元，其中包括1800元的12月份電費帳單，近年來改用LED燈後，電費才降到400美元。為了省錢，他都是利用聖誕節第二天去購買折價飾品；同時，馬特爾也在住家前門裝設密碼鎖捐獻箱接受捐款，

家住範伍德的羅瑟(Greg Roser)自稱「聖誕小子」(Christmas Guy)，也懂得省錢布置之道，總是在1月採買聖誕燈飾、勞動節後準備屋內裝飾品，萬聖節 和感恩節間對外展示已成當地著名景點的聖誕屋。

羅瑟今年66歲，已有40年進行聖誕節裝飾的資歷。他笑稱，只有聖誕老人才知道他花了多少錢。為了燈飾，12月電費都比平常多出100元，改用LED燈後才降到25元。

羅瑟也在門口放置密碼捐獻箱，為非營利組織新澤西州殘障機構(New Jersey Institute for Disabilities)募款。

另一聖誕裝飾狂人舒勒斯(Erick Schules)今年才22歲，住在薩默代爾(Somerdale)，大半輩子都在為家裡做聖誕節布置。

舒勒斯一到秋天，每晚會花三小時布置他所稱的「海亞瓦澤之光」（Lights on Hiawatha），從感恩節後的星期六開放至隔年元旦。

多年來，舒勒斯買裝飾品已花費數千美元；他也接受捐款，並將部分資金轉捐給非營利的動物收養中心。

對馬特爾、羅瑟、舒勒斯來說，錢不是重點，他們在意的是為社區帶來歡樂氣氛。久而久之，新州家庭為聖誕佳節精心布置已成當地歡樂的傳統。