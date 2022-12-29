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新澤西台灣同鄉聯誼會兒童繪畫比賽 3人入選全美佳作

本報新澤西訊
李心文、李慈文姊妹雙雙獲得全美台灣同鄉聯誼會兒童組佳作獎
李心文、李慈文姊妹雙雙獲得全美台灣同鄉聯誼會兒童組佳作獎

新澤西台灣同鄉聯誼會舉辦的 2022年新澤西兒童繪畫比賽結果出爐，有三幅作品入選全美台灣同鄉聯誼會的佳作獎，日前在謝姐餐廳舉辦頒獎典禮。台灣同鄉聯誼會會長黃淑慧頒給三名獲獎者每個人$50獎金，同時頒給所有參賽者每人$20獎金。會長黃淑慧及全體理事們很感謝參賽的小朋友及家長一起來參加這次活動並感謝謝姐食堂為大家準備的美味佳餚,小朋友家長還有義工們大家都過了一個愉快的頒獎典禮,所有參賽的小朋友都拿到獎金及獎狀,家長小朋友一起大快朵頤美食饗宴！

  繪畫比賽分三組進行，各組主題分別為幼兒組「我的暑假」，兒童組和少年組「明天會更好」；參加的畫作中有三幅作品獲得全美台灣同鄉聯誼會的佳作獎，分別是兒童組：李心文、李慈文，幼兒組：林瀚耘，其作品將於九月在新澤西舉辦的全美會場展覽。

  林瀚耘的畫作呈現暑假時的加拿大海濱之旅，跳耀活潑的黃小鴨、紅魚、烏龜和空中飛鳥等小動物以及船上慵懶舒逸享受假期的一家人，構圖輕鬆愜意，受到評審青睞入選。

  會長黃淑慧表示，每個小朋友的作品都很有創意，主題表現意境也非常棒，當然也要感謝家長及老師的配合，才能讓小朋友靜下來好好的畫！感謝所有來參加的小朋友及家長們及指導老師！黃淑慧同時感謝在現場幫忙的Amy King、Chris、Andrew Liu、和Peter Chung等義工。

  新澤西台灣同鄉聯誼會每年都會舉辦少年兒童繪畫比賽, 2023年的全美台灣同鄉聯誼會將在新澤西州舉行,我們誠摯地歡迎喜歡畫畫的小朋友一起來共襄盛舉！請聯絡黃淑慧會長：732-986-7802，email ：[email protected]

李慈文的作品——明天會更好
李慈文的作品——明天會更好
林瀚耘（中）獲得全美台灣同鄉聯誼會幼兒組佳作獎
林瀚耘（中）獲得全美台灣同鄉聯誼會幼兒組佳作獎
林瀚耘 （Ann Puzyk）的作品——我的暑假
林瀚耘 （Ann Puzyk）的作品——我的暑假
新澤西台灣同鄉聯誼會歡迎喜歡畫畫的小朋友一起來共襄盛舉
新澤西台灣同鄉聯誼會歡迎喜歡畫畫的小朋友一起來共襄盛舉
李心文的作品——明天會更好
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