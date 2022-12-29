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金色年華祝大家聖誕快樂 新年安康　Merry Christmas & Happy New Year 2023

本報新澤西訊
大家與聖誕老人合影
大家與聖誕老人合影

在聖誕和新年來臨之際，金色年華成人日間醫療護理中心攜全體員工祝福大家平安，快樂，吉祥，幸福！祝福中心的所有老年朋友們身體健康！闔家歡樂！讓我們用甜美的歌聲，歡樂的舞步共同迎接嶄新的2023！ 明天會更好！

  位於新州中部Manalapan的金色年華成人日間醫療護理中心（Golden Years Adult Medical Day Care)自2008年創立至今，已經擁有15年專業服務經驗，中心從不吝嗇投資不斷改善基礎設施，更新設備，在同類中心中絕對是行業的佼佼者，在社區享有極高的聲譽。該中心地理位置優越，佔地10英畝。優美寬闊的室內外環境讓大家的活動空間更充足。中心配備幾十輛巴士專車為大家提供點對點接送服務。專業的護士檢查室、現代化的理療運動室、規範化的社工服務室等設施一應俱全。中心還特設橋牌、麻將、乒乓球、檯球、Bingo遊戲等多功能活動區域以及表演舞臺，能充分滿足老年朋友們的日常護理及文娛需求，以最大程度來呵護我們的健康和生活。

  經過近3年的擴建，中心斥巨資打造的新建築以嶄新的面貌呈現給大家。新建築面積1萬2千尺，內設有3個大型的活動室、理療運動室（PT/OT）、餐廳、廚房、醫護室等，特別值得一提的是新建築特設的洗澡間和洗衣房更是新州首屈一指。新建築與老建築由室內走廊完美鏈接，經過此次的擴建，中心建築總面積已達3萬多尺，可同時容納600人。

  金色年華在疫情期間仍竭盡全力為大家提供一切所需的服務：如上門為老年朋友們看病、打針、送藥、檢查身體、理療按摩、理髮剪指甲以及組織各種活動如聯歡會，生日趴等豐富老人們的生活。

  來吧！快來加入金色年華溫暖的大家庭，中心全體工作人員真摯地歡迎您。讓生活的每一天都更精彩！

中心老人們與音響師合影
中心老人們與音響師合影
扇子獨舞表演《九兒》
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歌舞聯歡會高潮不斷笑聲連連
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集體歌舞表演《鈴兒響叮噹》
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節日的盛裝使我們更年輕美麗
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