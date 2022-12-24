拒投票順性別男性 賓州校董請辭

賓州學校董事會成員詹妮弗·索洛特上周在會議裡的票選主席時，表示反對投票給一名「順性別白人男性」，該名董事隨後宣布辭職。(NBC電視畫面截圖)

賓州一名學校董事會成員上周在會議裡的票選主席時，表示反對投票 給一名「順性別白人男性」，該名董事隨後宣布辭職。

6日的會議上，上莫蘭學區 (Upper Moreland School District)董事會提名 兩位董事會主席候選人，其中一名董事詹妮弗·索洛特(Jennifer Solot)發表她反對「順性別男性」的言論。

「順性別」(cisgender，cis)意指性別認同與出生時認定的性別相同。

根據該場會議影片內容，被提名的兩名主席候選人分別是埃普麗爾·斯坦貝克(April Stainback)及德利亞(Greg D'Elia)。

索洛特先表示，德利亞會是一名「傑出的主席」，接著說她會投票給現任主席斯坦貝克，「我認為選擇董事會唯一的順性別白人男性作為本學區的主席，是向我們社區傳遞錯誤的訊息。這個訊息與我們董事會一直試圖達成的理念背道而馳，我認為實踐我們宣揚的(理念)很重要。」

她繼續說斯坦貝克作為主席在這幾個月表現優異，為她自己贏得選票。

根據會議影像，斯坦貝克在全部九票中獲得八票連任主席。

學區教育長蘇珊·埃利奧特(Susan Elliott)及學校董事會主席斯坦貝克12日發表聲明，宣布在會議上發表「順性別男性」言論後，索洛特已經請辭，1月2日生效。

聲明指出索洛特的言論對「上莫蘭學區及我們整個社區造成重大影響」。

「由於此事件，索洛特女士決定從董事會辭職，於2023年1月2日生效。她想為她不當的措辭道歉，並且不希望因此轉移對學區好事的注意。本學區感謝索洛特女士擔任董事在上莫蘭社區五年來的服務。」

聲明提到，索洛特的言論不代表董事會或學區的立場。

德利亞也在聲明中被提及：「董事會主任德利亞表示支持多樣性，但(索洛特的)這些言論並未促進多元化，而且有害社區形象。」