給小學生菸酒、大麻 新州離譜教師遭起訴

新州小學教師珍妮弗·黛比克被指控向現年13歲的被害少年，提供伏特加酒、電子煙和大麻油，時間長達兩年半。（News12Bronx電視畫面截圖）

新澤西州 小學教師珍妮弗·黛比克 (Jennifer Debiec)近日在接受檢方偵訊後，因涉嫌觸犯危害兒童福利的罪名，遭到起訴。

默瑟郡(Mercer County)檢察官辦公室21日表示，在默瑟維爾小學(Mercerville Elementary School)擔任五年級教師的黛比克(Jennifer Debiec)被指控向現年13歲的被害少年，提供伏特加酒、電子煙和大麻油(THC drops)，時間長達兩年半。

檢方表示，這起案件是因為少年母親以懲罰為由，取走兒子手機 後，從少年手機簡訊內容，意外發現黛比克的違法行徑，隨即報警處理。

據了解，該名受害少年就讀國小五年級時，級任老師就是黛比克，也就是從那時起，黛比克就開始提供該少年違規物品。

案件曝光後，被害少年已經向調查人員提供一份聲明影片，作為呈堂證據。

據州府退休金 紀錄，現年39歲的黛比克自2009年以來，一直擔任小學教師，年薪為6萬5843美元，目前定居在博登敦(Bordentown)。而在案發後，該校區網站「關於老師」的網頁上，已經沒有黛比克的名字。

目前校區沒有針對此案作出任何評論，由誰出任黛比克的辯護律師也不得而知。