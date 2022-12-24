美國乒乓球公開賽 新州成績優異

圖中左二起：現役美國隊教練高軍、葉瑞玲、去年11月上任的國際乒聯主席佩 特拉．索林、張安。(圖片由葉瑞玲提供)

2022年美國乒乓球公開賽12月21日在南加州 安大略市(Ontario)落幕。新澤西州 LYTTC國際乒乓球學院創辦人葉瑞玲教練培養的選手王艾米(Amy Wang)、張安(Lily Zhang)分獲成人最高級別女子單打公開賽冠、亞軍，教練葉瑞玲則獲得四項冠軍，一項亞軍。

此次參賽人數達930人，大賽設70多個不同水平，不同年齡段的組項，有單打、雙打和混合雙打。每一名選手最少參加七個組項的賽事，經過五天的角逐，獲得美國公開賽男子單打冠軍是原烏克蘭國家隊的雷高(Lei Kou)，亞軍是現役美國國家隊員周星；女子單打冠軍是來自新澤西州，現就讀加州UCLA的王艾米，亞軍是在加州長大，兩屆奧運會代表，去年的美國冠軍張安。冠軍獲得獎金1萬元，亞軍5000元。

曾擔任王艾米和張安教練的葉瑞玲寶刀未老，也參加了40歲和50歲組項的單打，雙打和混雙，並獲得四項冠軍，一項亞軍。葉教練在40歲女子單打半決賽中，戰勝了印度選手Divya Nagarij，最後決賽戰勝了原匈牙利國家隊代表Dora Kurimay。

葉教練鼓勵喜歡打乒乓球的愛好者積極參賽，除平時的練習，也要適當參加不同類型的比賽，因為參賽有很多樂趣，能提高人的集中注意力和心理素質，並將平時所練的基本功盡情發揮，還可以球會友。