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美國乒乓球公開賽 新州成績優異

記者劉偉／新澤西州報導
圖中左二起：現役美國隊教練高軍、葉瑞玲、去年11月上任的國際乒聯主席佩 特拉．索林、張安。(圖片由葉瑞玲提供)
圖中左二起：現役美國隊教練高軍、葉瑞玲、去年11月上任的國際乒聯主席佩 特拉．索林、張安。(圖片由葉瑞玲提供)

2022年美國乒乓球公開賽12月21日在南加州安大略市(Ontario)落幕。新澤西州LYTTC國際乒乓球學院創辦人葉瑞玲教練培養的選手王艾米(Amy Wang)、張安(Lily Zhang)分獲成人最高級別女子單打公開賽冠、亞軍，教練葉瑞玲則獲得四項冠軍，一項亞軍。

此次參賽人數達930人，大賽設70多個不同水平，不同年齡段的組項，有單打、雙打和混合雙打。每一名選手最少參加七個組項的賽事，經過五天的角逐，獲得美國公開賽男子單打冠軍是原烏克蘭國家隊的雷高(Lei Kou)，亞軍是現役美國國家隊員周星；女子單打冠軍是來自新澤西州，現就讀加州UCLA的王艾米，亞軍是在加州長大，兩屆奧運會代表，去年的美國冠軍張安。冠軍獲得獎金1萬元，亞軍5000元。

曾擔任王艾米和張安教練的葉瑞玲寶刀未老，也參加了40歲和50歲組項的單打，雙打和混雙，並獲得四項冠軍，一項亞軍。葉教練在40歲女子單打半決賽中，戰勝了印度選手Divya Nagarij，最後決賽戰勝了原匈牙利國家隊代表Dora Kurimay。

葉教練鼓勵喜歡打乒乓球的愛好者積極參賽，除平時的練習，也要適當參加不同類型的比賽，因為參賽有很多樂趣，能提高人的集中注意力和心理素質，並將平時所練的基本功盡情發揮，還可以球會友。

本次公開賽前一天，美國乒乓球協會、中國駐洛杉磯總領館和美國南加州華人華僑聯合總會聯合主辦了的紀念中美「乒乓外交」51周年論壇。國際乒乓球聯合會主席佩特拉·索林在致辭中強調「乒乓外交」為促進人類和平與友誼帶來的啟迪。

張安(左)與她的教練、曾獲得2013年全美男子單打亞軍的LYTTC主教練 Co...
張安(左)與她的教練、曾獲得2013年全美男子單打亞軍的LYTTC主教練 Cory Eider。(圖片由葉瑞玲提供)
圖中從左至右為：Dora Kurimay、葉瑞玲、Divya Nagaraj和S...
圖中從左至右為：Dora Kurimay、葉瑞玲、Divya Nagaraj和Seema Cavale。(圖片由葉瑞玲提供)

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