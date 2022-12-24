新州疫情再起 多個校區「主動防疫」恢復口罩令

新冠疫情復熾，新澤西州多個學區要求公立學校恢復戴口罩。(Getty Images)

時值隆冬，新冠疫情復熾，新澤西州 多個學區 要求公立學校恢復戴口罩 ，肯登(Camden)學區要求師生寒假結束返校，要戴口罩兩周；百賽克 (Passaic)學區也規定，為防傳染，自21日起公立學校師生要戴口罩。

「費城詢問報」報導，包括費城學區在內，愈來愈多學校碰到新冠確診案例大增，而恢復戴口罩規定；校方盼望年底節日期間，社交聚會增加接觸染疫的風險，能以戴口罩預防染疫病例暴增。

肯登學區學監卡特琳娜‧麥康伯(Katrina McCombs)21日宣布，公立學校師生寒假後返校，要戴口罩兩周；她在致家長信件中表示，任何人由明年1月3日到13日，要進入該區學校必戴口罩；她另指出，除了新冠，州府報告流感等呼吸道疾病案例上升。

麥康伯寫道，「所以為了主動防疫、提高警覺，各校復學、辦公室重啟，將規定強制戴口罩，時期不算長。」

該學區已規定，2022到23學年度，師生可自行選擇要不要戴口罩。肯登學區目前有大約5800名學生就讀。

擁有百賽克高中等17間學校、約1萬4000名學生就讀的百賽克學區也表示，因應新冠案例上升，自21日起恢復戴口罩。

百賽克學區學監珊德拉‧迪奧多湼(Sandra M. Diodonet)20日在學區共用推特貼文向家長表示，依學區董事會政策，只要州衛生廳公布新冠進入「高活動」期，就要戴口罩，故自21日起，一切教職員工、幼兒園到12年級生、訪客，來到學區設施、學校場地及巴士，都要戴口罩。

州衛生廳表示，截至20日，百賽克郡名列新澤西州新冠疫情「高」的十大社區；其他11個郡傳染等級列為「中等」。

迪奧多湼表示，只要百賽克郡降到中等或更低，口罩配戴令就會解除。

新澤西州公布20日新增2207件確診、28人死於新冠，是2月16日以來，單日因新冠而去世人數最多的一日。州內七天確診平均數為1965件，比上周增加3%，比11月增43%。