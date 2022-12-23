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費城協勝公會2023新屆職員就職典禮 忠義互助 精誠團結

本報費城訊
在元老陳姿（右2）的鑒證下，蟬聯主席鄭依彬（右1）、新任主席潘振泉（左1）與卸任主席馬駿（左2）進行印鑒交接
在元老陳姿（右2）的鑒證下，蟬聯主席鄭依彬（右1）、新任主席潘振泉（左1）與卸任主席馬駿（左2）進行印鑒交接

費城協勝公會於12月18日，舉行盛大新屆職員就職典禮。當天下午4時，在群英房會址內舉行拜神儀式，在元老陳姿監誓下，新任主席宣讀就職誓詞，新屆職員正式宣誓就職。當天有9位新會員宣誓入會。拜神就職儀式結束後，晚上7時，在費城聚福金閣酒家舉辦慶祝宴會，300多會員及各僑團僑領歡聚一堂，共襄盛舉。

  元老陳姿讚揚協勝四科職員在過往一年任內任勞任怨，盡心盡力為公會服務，希望繼續發揚協勝忠義友愛精神，共濟群力，以高度的責任心完成好各項會務工作，將協勝公會的優良傳統，一代一代傳承下去。

  卸任主席馬駿致卸任詞，感謝公會元老及各會員的支持，未來會繼續發光發熱，共同為社區謀福祉而努力。

  蟬聯主席鄭依彬、新任主席潘振泉致詞感謝協勝全體同仁的信任支持，表示定會盡忠職守、奉公守法為公會服務，攜手合作，推進會務，在元老的帶領下，創造更輝煌的協勝。

  中華公所董事長林興、麥鵬分別致辭，讚揚協勝新任主席年輕有為，會員團結一致，和諧繁榮，冀望以嶄新面目迎接新一年的到來。慶祝宴會由書記劉榮任主持。

  開心舞隊、喜悅舞隊、南費城歡樂舞隊、富貴舞隊、崇正會四朵金花舞隊獻上了精彩的舞蹈。長樂公會會員獻上勁歌聯唱，眾人隨歌激情熱舞，帶動了晚宴的高潮。【圖文報導：彭林】

協勝公會四科職員合影
協勝公會四科職員合影

費城

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