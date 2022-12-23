我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

眾院國會暴亂調查提最終報告：建議禁止川普再任公職

美墨邊界高牆 亞利桑納州同意明年1月4日前拆除了

奧林比亞頂尖音樂賽 報名12/26截止

本報新澤西訊

國際音樂藝術學會(International Music & Arts Society) 將舉辦第九屆青少年及少兒音樂比賽(International Talented Young Musician Olympia Competition)。現場比賽一月七日於紐約Shelter Rock Library Community Hall，一月八日於紐澤西PM Music East Brunswick舉行。網站及郵寄報名截止日期為十二月二十六日，影像YouTube 截止時間訂於一月二日。比賽樂器除了打擊樂器，豎琴，其他項目鋼琴，弦樂器，木管，銅管，聲樂，獨奏，雙重奏，三重奏，四重奏等皆歡迎報名參加。

  大會音樂比賽藝術總監範翠育老師畢業於朱麗亞音樂院，她表示歷屆音樂會比賽表演受到中外老師及家長學生們的廣大愛戴，歡迎音樂老師多鼓勵學生報名參加。大會將邀請國際知名音樂家評委選出金獎優勝學生，訂於一月二十九日在卡內基音樂威爾大廳表演。銀獎，銅獎優勝學生訂於二月十八日在紐約Merkin Concert Hall 舉行兩場獲獎表演，每位參與演出者將頒發比賽優勝獎杯一座。

  國際音樂藝術學會(IMAS)是一個國際性的全球非營利組織501（c）（3）創立於二零一零年，由不同的音樂教育家組成，在大紐約區舉辦超過40場大型音樂會。節目包括鋼琴，弦樂器，管樂器表演，提供優秀青少年演奏家從表演中學習專業技巧並提昇豐富的舞臺經驗。不少學生更以優秀的學習成績進入哈佛，哥倫比亞，耶魯及史丹佛等頂尖大學深造，IMAS學生們同時也不遺餘力的貢獻寶貴時間，積極參與社區的義工服務。

  音樂會比賽申請IMAS查詢網站如下：WWW. Intlmas-music.org

  參加報名請電郵： Email: [email protected]

耶魯 教育 YouTube

上一則

預防結冰爆裂 地下室水錶水管最好包裹絕緣材料

下一則

鄉音合唱團造訪布萊頓Sunrise老人中心　用歌、舞、樂為耆老送上溫馨聖誕祝福

延伸閱讀

「唐詩的回響」春節音樂會 1月7日林肯中心開鑼

「唐詩的回響」春節音樂會 1月7日林肯中心開鑼
紐約中國民族樂團 青少年培訓班招生

紐約中國民族樂團 青少年培訓班招生
香港之旅音樂會 新秀展身手

香港之旅音樂會 新秀展身手
放煙霧彈、開數十槍、傷29人…紐約地鐵恐怖槍手將認罪

放煙霧彈、開數十槍、傷29人…紐約地鐵恐怖槍手將認罪
紐約JFK機場計程車排班系統 遭俄駭客操控牟利

紐約JFK機場計程車排班系統 遭俄駭客操控牟利
行人、單車族優先…紐約第5大道將變身林蔭大道

行人、單車族優先…紐約第5大道將變身林蔭大道

熱門新聞

胡Kenny表示未來將繼續在他所熱愛的餐飲行業奮鬥，堅持給民眾帶來正宗台菜。（記者張筠／ 攝影）

地點欠佳、疫情衝擊 維州台菜館Taiwan Cafe撐6年熄燈

2022-12-17 10:10
一架自亞利桑納州鳳凰城起飛的班機18日在距離檀香山30分鐘距離時，遭遇惡劣亂流，11人受傷。資料照片。（美聯社）

影／夏威夷航班遇恐怖亂流 乘客「彈起撞天花板」釀36傷

2022-12-19 01:35
大蒜具有強大威力。(美聯社)

降血壓、增強免疫力…吃大蒜妙用多

2022-12-21 02:00

涉處方藥詐騙 新州知名餐廳老闆被判37月

2022-12-17 16:00
芝市剷雪車已經全面準備出動。(本報檔案照片)

冬季風暴22日襲芝 風速50哩 暴雪逾呎

2022-12-20 11:43
休士頓將出現史上第三個最冷的聖誕節清晨之一。（示意圖，Unsplash.com）

史上第三冷 德州休士頓聖誕節急凍

2022-12-20 17:15

超人氣

更多 >
聯邦補助要停？數百萬人白卡快沒了…這一天請密切關注

聯邦補助要停？數百萬人白卡快沒了…這一天請密切關注
就醫前不可不知…Medicare不包含的9種健保服務

就醫前不可不知…Medicare不包含的9種健保服務
中國官方內部通報：20天2.48億人染疫 北京四川逾半中招

中國官方內部通報：20天2.48億人染疫 北京四川逾半中招
本季流感已9300死 退燒藥被掃光...連鎖藥房限購

本季流感已9300死 退燒藥被掃光...連鎖藥房限購
下雪天開車 10項緊急必備物讓你安心上路

下雪天開車 10項緊急必備物讓你安心上路