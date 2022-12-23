奧林比亞頂尖音樂賽 報名12/26截止

國際音樂藝術學會(International Music & Arts Society) 將舉辦第九屆青少年及少兒音樂比賽(International Talented Young Musician Olympia Competition)。現場比賽一月七日於紐約Shelter Rock Library Community Hall，一月八日於紐澤西PM Music East Brunswick舉行。網站及郵寄報名截止日期為十二月二十六日，影像YouTube 截止時間訂於一月二日。比賽樂器除了打擊樂器，豎琴，其他項目鋼琴，弦樂器，木管，銅管，聲樂，獨奏，雙重奏，三重奏，四重奏等皆歡迎報名參加。

大會音樂比賽藝術總監範翠育老師畢業於朱麗亞音樂院，她表示歷屆音樂會比賽表演受到中外老師及家長學生們的廣大愛戴，歡迎音樂老師多鼓勵學生報名參加。大會將邀請國際知名音樂家評委選出金獎優勝學生，訂於一月二十九日在卡內基音樂威爾大廳表演。銀獎，銅獎優勝學生訂於二月十八日在紐約Merkin Concert Hall 舉行兩場獲獎表演，每位參與演出者將頒發比賽優勝獎杯一座。

國際音樂藝術學會(IMAS)是一個國際性的全球非營利組織501（c）（3）創立於二零一零年，由不同的音樂教育 家組成，在大紐約區舉辦超過40場大型音樂會。節目包括鋼琴，弦樂器，管樂器表演，提供優秀青少年演奏家從表演中學習專業技巧並提昇豐富的舞臺經驗。不少學生更以優秀的學習成績進入哈佛，哥倫比亞，耶魯 及史丹佛等頂尖大學深造，IMAS學生們同時也不遺餘力的貢獻寶貴時間，積極參與社區的義工服務。

音樂會比賽申請IMAS查詢網站如下：WWW. Intlmas-music.org

參加報名請電郵： Email: [email protected]