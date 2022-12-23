鄉音合唱團造訪布萊頓Sunrise老人中心　用歌、舞、樂為耆老送上溫馨聖誕祝福

鄉音合唱團成員和Sunrise的老人們合影留念

鄉音2022布萊頓聖誕音樂會日前在新澤西州 Mountainside鎮的布萊頓花園Sunrise老年中心如期舉辦。和以往的“大舞臺”演出不同，這場音樂會更看重“溫暖、溫情、有愛”，因為台下的觀眾都是年長耆老。鄉音團員們當天的演出熱情絲毫不減，舞、拉、彈、唱各種形式的表演，為老人們奉上暖暖的聖誕祝福。

當天音樂會由陽建平主持，鄉音合唱團旗下的“愛迪生愛樂樂團”（Edison Philharmonic Orchestra）帶來的器樂合奏，其後一系列獨唱、二重唱、小合唱，節奏歡快的舞蹈…. 節目精采紛呈，最後“壓軸”的大合唱，把當天的演出推向高潮，台下的老人們也情不自禁地跟著一起哼唱，愉快而溫暖的聖誕氣氛濃濃洋溢在臺上臺下。這場音樂會的伴奏由鋼琴家陳彼諾擔任，豐富多彩、形式多樣的節目則由“鄉音”藝術總監、中國國家一級指揮張椿和編排。

鄉音合唱團一直致力於弘揚中華文化、促進族裔間交流，同時也非常看重“服務於社區、奉獻於社區”這一理念，自成立以來為新澤西各地的老年中心義務演出了近200場。鄉音合唱團由來自各行各業的註冊團員160餘人組成，旗下的愛迪生愛樂樂團是完整的雙管建制交響樂 團，有70多名成員。兩團專業藝術人士達40餘人，堪稱北美最具規模和實力的華人 藝術團之一。

兩團歡迎喜愛歌唱及有一定管弦樂器基礎的人士加盟。特別是樂團，招收華人子弟，並義務進行專業演出培訓，提供有助於大學錄取的才藝證明和公益性非盈利組織義工證明。有意者請電話、短信團長樊大平908-217-2480，或電郵：[email protected]。