韓國雅爾YAEL整容級護膚品系列　佳節自用送禮還可免運費

天然中藥材調製、最新納米生物技術、富含17種氨基酸、7種復合蛋白質肽，刺激皮膚的DNA再生的韓國雅爾YAEL整容級護膚品系列

天然中藥材調製、最新納米生物技術、富含17種氨基酸、7種復合蛋白質 肽，刺激皮膚DNA再生的韓國雅爾YAEL整容級護膚品系列，自黑五 回饋大贈送廣送好評後，應各界要求，再推出佳節折扣價加免運費回饋各界的友持。

韓國雅爾YAEL保養品研究所十年來一直引進最新醫學 研究，並傾聽消費者的意見，精心設計加嚴格測試，一直推陳出新、完善推出每一代的化妝品系列，以確保它們真正獨一無二。而2022年該公司研發出革命性的自我護理療法”整容級護膚品系列”，並讓奢華護膚品以最好的價格可供所有人使用，讓消費者重新控制自己的皮膚的青春度。和含有大量合成表面活性劑的一般化妝品不同，雅爾化妝品由韓國化妝品研究所研製的微小狀納米粒子，包含17種胺基酸和7種複合蛋白質肽成分，進入皮膚後破開，釋放出有效成分，在真皮層被吸收後，從而實現皮膚再生。改善皺紋，復提，拉肌肌膚，排除毒素，消除肌膚暗沉，美白肌膚，恢復皮膚的光澤和彈性。

該公司市場部經理說明: 消費者最常問的問題之一就是為何使用該公司系列產品後，膚色為什麼會迅速變亮？原因正是因為其有效成分被皮膚吸收，所以這也是該系列產品的成效之一，讓使用者肌膚更白皙、健康！該系列產品的一大特色之一是雅爾酵素潔面粉（Yael Enzyme Cleansing Powder），是一種溫和的酸性潔面乳，含有天然花粉提取物、柑橘（葡萄柚）種子提取物和木瓜蛋白酶，使用幾個月後，會使皮膚暗層和黑痣逐漸弱化，最終變成乾淨肌膚。只有皮膚表皮上的死皮細胞、老化角質徹底去掉，才會生出新細胞。因此清潔肌膚不只是為了清潔皮膚外表，而是為恢復皮膚彈性，為下一步的皮膚再生鋪路。將潔面粉放到手心搓成泡沫，塗到臉上洗乾淨，適用於面部、頭皮和身體清潔。此外，若晚上用雅爾酵素潔面粉第一次洗臉後，第二次再打出大量泡沫，塗抹在臉上，停留20∼30分鐘，然後洗淨，可有效去角質。此外，將洗髮精和該潔面粉混合在一起洗頭，可去除頭皮上的死皮細胞，還具有能防脫髮、助長髮的功效。