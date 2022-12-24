我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

返台或遊美 華人年底出門去 有人趁分時度假搶便宜

美國40年最冷聖誕：零下50度「炸彈氣旋」酷寒席捲

韓國雅爾YAEL整容級護膚品系列　佳節自用送禮還可免運費

本報紐約訊
天然中藥材調製、最新納米生物技術、富含17種氨基酸、7種復合蛋白質肽，刺激皮膚的DNA再生的韓國雅爾YAEL整容級護膚品系列
天然中藥材調製、最新納米生物技術、富含17種氨基酸、7種復合蛋白質肽，刺激皮膚的DNA再生的韓國雅爾YAEL整容級護膚品系列

天然中藥材調製、最新納米生物技術、富含17種氨基酸、7種復合蛋白質肽，刺激皮膚DNA再生的韓國雅爾YAEL整容級護膚品系列，自黑五回饋大贈送廣送好評後，應各界要求，再推出佳節折扣價加免運費回饋各界的友持。

  韓國雅爾YAEL保養品研究所十年來一直引進最新醫學研究，並傾聽消費者的意見，精心設計加嚴格測試，一直推陳出新、完善推出每一代的化妝品系列，以確保它們真正獨一無二。而2022年該公司研發出革命性的自我護理療法”整容級護膚品系列”，並讓奢華護膚品以最好的價格可供所有人使用，讓消費者重新控制自己的皮膚的青春度。和含有大量合成表面活性劑的一般化妝品不同，雅爾化妝品由韓國化妝品研究所研製的微小狀納米粒子，包含17種胺基酸和7種複合蛋白質肽成分，進入皮膚後破開，釋放出有效成分，在真皮層被吸收後，從而實現皮膚再生。改善皺紋，復提，拉肌肌膚，排除毒素，消除肌膚暗沉，美白肌膚，恢復皮膚的光澤和彈性。

  該公司市場部經理說明: 消費者最常問的問題之一就是為何使用該公司系列產品後，膚色為什麼會迅速變亮？原因正是因為其有效成分被皮膚吸收，所以這也是該系列產品的成效之一，讓使用者肌膚更白皙、健康！該系列產品的一大特色之一是雅爾酵素潔面粉（Yael Enzyme Cleansing Powder），是一種溫和的酸性潔面乳，含有天然花粉提取物、柑橘（葡萄柚）種子提取物和木瓜蛋白酶，使用幾個月後，會使皮膚暗層和黑痣逐漸弱化，最終變成乾淨肌膚。只有皮膚表皮上的死皮細胞、老化角質徹底去掉，才會生出新細胞。因此清潔肌膚不只是為了清潔皮膚外表，而是為恢復皮膚彈性，為下一步的皮膚再生鋪路。將潔面粉放到手心搓成泡沫，塗到臉上洗乾淨，適用於面部、頭皮和身體清潔。此外，若晚上用雅爾酵素潔面粉第一次洗臉後，第二次再打出大量泡沫，塗抹在臉上，停留20∼30分鐘，然後洗淨，可有效去角質。此外，將洗髮精和該潔面粉混合在一起洗頭，可去除頭皮上的死皮細胞，還具有能防脫髮、助長髮的功效。

  請上GOOGLE 查詢YAEL COSMETIC 功效，批發零售：718-502-3350/201-500-3350。

天然中藥材調製、最新納米生物技術、富含17種氨基酸、7種復合蛋白質肽，刺激皮膚的...
天然中藥材調製、最新納米生物技術、富含17種氨基酸、7種復合蛋白質肽，刺激皮膚的DNA再生的韓國雅爾YAEL整容級護膚品系列

蛋白質 醫學 黑五

上一則

阿爾茲海默症健康講座成功舉辦　改變用詞及認知 共同推進華人大腦退化研究

下一則

YAEL供辰丹保健聖品　對症緩解各年齡層不適

延伸閱讀

啥味道？壽司驚覺被加「老人味」 日網友嚇壞追問店家

啥味道？壽司驚覺被加「老人味」 日網友嚇壞追問店家
Big Bear Farm 韓國 養生湯與健康飲料

Big Bear Farm 韓國 養生湯與健康飲料
升息預期致房市冷清 首爾房價月跌幅達19年新高

升息預期致房市冷清 首爾房價月跌幅達19年新高
熱烈祝賀韓國環境家電第一品牌COWAY進駐Edison　新店開張眾多優惠等您來

熱烈祝賀韓國環境家電第一品牌COWAY進駐Edison　新店開張眾多優惠等您來
紐約客談╱ 淪為曇花一現的「亞洲現象」

紐約客談╱ 淪為曇花一現的「亞洲現象」
明星鐳射醫美SMOOTHGLO療程 讓素顏肌膚就像上了濾鏡

明星鐳射醫美SMOOTHGLO療程 讓素顏肌膚就像上了濾鏡

熱門新聞

胡Kenny表示未來將繼續在他所熱愛的餐飲行業奮鬥，堅持給民眾帶來正宗台菜。（記者張筠／ 攝影）

地點欠佳、疫情衝擊 維州台菜館Taiwan Cafe撐6年熄燈

2022-12-17 10:10
一架自亞利桑納州鳳凰城起飛的班機18日在距離檀香山30分鐘距離時，遭遇惡劣亂流，11人受傷。資料照片。（美聯社）

影／夏威夷航班遇恐怖亂流 乘客「彈起撞天花板」釀36傷

2022-12-19 01:35
大蒜具有強大威力。(美聯社)

降血壓、增強免疫力…吃大蒜妙用多

2022-12-21 02:00

涉處方藥詐騙 新州知名餐廳老闆被判37月

2022-12-17 16:00
芝市剷雪車已經全面準備出動。(本報檔案照片)

冬季風暴22日襲芝 風速50哩 暴雪逾呎

2022-12-20 11:43
休士頓將出現史上第三個最冷的聖誕節清晨之一。（示意圖，Unsplash.com）

史上第三冷 德州休士頓聖誕節急凍

2022-12-20 17:15

超人氣

更多 >
通膨創新高…報稅季5大調整 可幫你「省錢」

通膨創新高…報稅季5大調整 可幫你「省錢」
600元數位支付轉帳須申報 嚇壞民眾…國稅局變卦

600元數位支付轉帳須申報 嚇壞民眾…國稅局變卦
法媒：中國疫情開放策略錯誤 恐面臨人道災難

法媒：中國疫情開放策略錯誤 恐面臨人道災難
郵局投信更不安全？華男寄100元支票 竟被轉走3萬

郵局投信更不安全？華男寄100元支票 竟被轉走3萬
美國40年最冷聖誕：零下50度「炸彈氣旋」酷寒席捲

美國40年最冷聖誕：零下50度「炸彈氣旋」酷寒席捲