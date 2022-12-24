YAEL供辰丹保健聖品　對症緩解各年齡層不適

YAEL供辰丹現正特價推出以100% 俄羅斯鹿茸尖粉加6年一級黑參的最新產品。

源於中國的中藥漢方，引進韓國後列入韓醫學 的寶典《東醫寶鑑》中的供辰丹，長久以來都是中國和韓國貴族名流保養身體指定愛用的保健產品。韓方YAEL供辰丹，最新推出以100% 俄羅斯 鹿茸尖粉加6年一級黑參（抗癌作用是紅參的57倍）新產品，原價$1500（50粒）現正新品回饋，特價$750 （再送10粒），是選擇送禮自用的最佳保健品之一，請上GOOGLE 查詢YAEL供辰丹功效。

供辰丹源於中國元朝，由名醫危亦林將主要由麝香、鹿茸、當歸和山茱萸四種中藥製成，被引進韓國後，由於其高效的保健功效，為韓醫著作《東醫寶鑑》記載，供辰丹是「固天元一氣（先天元氣），使水升火降（提升腎水，降低心火），則五臟自和，百病不生」的寶藥，一直以來都是韓國貴族名流愛用的保健產品。而知名的韓國YAEL供辰丹研發多年，近日新推出100% 俄羅斯鹿茸尖粉加6年一級發酵黑參（抗癌作用是紅參的57倍）最新一代供辰丹，具有恢復元氣， 調腸補腎、五臟調和，補強氣血，防止衰老的功效，增強免力和提高大腦功能。2021年底，韓國通過各種研究論文得到了科學上進一步的證明，明確說明供辰丹對抗衰老，保護和恢復受損神經細胞的機理有非顯著的功效。

YAEL供辰丹新產品堅持使用經過重複九步蒸幹過程，抗癌作用是紅參的57倍的6年根一級正品一等黑參，由於如此的黑參含有大量白參和紅參所沒有的的各種活性成分。特別是在製作黑參的過程中，添加了適合黑參的發酵菌，通過添加發酵過程，使該成份可以最大限度的起動各種對我們身體健康有幫助的活性成分，使人體吸收力最大化。而黑參發酵最主要是能從改善腸胃疾病、飲食效果、進而提高提免疫力 。此外，YAEL供辰丹另一特色是選擇100% 俄羅斯鹿茸尖粉為高品質原藥方，其對緩解中樞神經系統的疾病有相當的效果，並對抗衰老和提升氣血循環亦有相當的助益，另，原藥方中使用純天然有機、具有滋補肝腎的山茱萸及養血的當歸而成，綜合功效能能起到抗衰老、減緩/維持、甚至對年青人有增進大腦功能、促進疲勞/宿醉恢復、貧血改善和減低因壓力、飲酒導致肝功能減弱而飽受慢性疲勞折磨之痛，相當具有保健效果。