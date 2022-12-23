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澤西市水費 明年1月起由季繳改按月收費

記者胡玉立／綜合報導
市府公用事業管理局和提供自來水的威立雅公司宣布，明年1月起水費將從按季度計費轉為按月計費。(威立雅官方推特)
市府公用事業管理局和提供自來水的威立雅公司宣布，明年1月起水費將從按季度計費轉為按月計費。(威立雅官方推特)

由於新澤西州澤西市(Jersey City)拖欠水費的用戶數量幾乎倍增，市府公用事業管理局 (MUA) 和提供自來水及廢棄物管理、運輸和能源服務的威立雅(Veolia)公司自明年1月起，將水費從按季度計費轉為按月計費，官方並宣稱此舉是在協助屋主還債。

負責管理城市供水和污水處理系統的市府公用事業管理局和威立雅均在官網發布公告，解釋下月生效的新計費周期。「（按月計費）是大多數市政當局用來縮小逾期帳單缺口的標準機制。」澤西市發言人金伯莉‧華勒斯-斯卡奇內(Kimberly Wallace-Scalcione)表示，「它將讓難以支付季度帳單的市民受益，因為它的金額更小更易管理，而且可以與所有其他每月家庭帳單同步。」

澤西市在新冠疫情期間發布行政命令，暫時禁止因屋主欠繳費用而斷水斷電或斷瓦斯。此令已於2022年3月15日結束；但屋主有六個月的寬限期可以補繳欠費，已申請援助項目的欠款人還多了60天寬限期。該行政命令同時也要求所有公用事業公司在中斷服務或對債務人財產施加留置權之前，向客戶提供12個月無息付款計畫。

市政府官員和威立雅表示，改為按月計費將協助屋主減少債務。新的帳單通知指稱，客戶收到帳單後將有20天時間繳款。MUA預計將在明年春季完成轉換。

威立雅發言人哈勒倫 (Chris Halleron) 表示，「轉換為按月計費的唯一動機是幫助客戶有效管理家庭財務，同時更及時地提供客戶有關水和下水道使用資訊。」哈勒倫表示可提供財政援助。

威立雅和MUA還指出，按月計費將可更快檢測漏水，直接為客戶節省成本。華勒斯-斯卡奇內表示，轉換水費計費周期與該市的固體廢物費無關。市府已向拖欠固體廢物處理費的居民提供12個月延期。

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