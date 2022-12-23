公車司機開槍重傷15歲少年被控數罪 稱遭圍踏還擊

新州捷運局(NJ Transit)所屬一名澤西市(Jersey City)公車司機因對一名15歲少年開槍，被控數項罪名。視頻顯示，他是在被一群青少年圍踏後拔槍開火。

這段九秒鐘的視頻被公布在推特(twitter)，並且被轉傳到好幾個社群媒體 ，視頻標籤為#freethebusdriver。開槍的48歲司機菲羅斯(Charles Fieros)被控謀殺未遂、嚴重毆打、非法持有手槍以及另外兩項武器相關罪行和收受贓物罪。

針對這起在蒙蒂塞洛大道和朱厄特大道(Monticello and Jewett avenues)發生的襲擊、以及隨後衍生的槍擊事件，有關當局尚未進一步公布詳細訊息。

當局表示，一名15歲少年身中三槍，傷勢嚴重，其他參與襲擊的人沒有被擊中；有人看到，菲羅斯從腰帶上拔出手槍時，那群襲擊的青少年逃跑， 菲羅斯則被送往當地一家醫院接受治療。

在視頻裡，好幾名青少年圍著在並排停放公車旁的司機輪番踢踏，可聽到當場有一個女孩大聲乞求他們停止。

公共安全部總監謝阿(James Shea)接受News12訪問時表示，六名青少年參與襲擊，警方將向哈德遜郡檢察官辦公室(Hudson County Prosecutor's Office)提交證據，看看是否可提出指控。

根據刑事訴訟 ，菲羅斯被一名目擊者指認出來，之後遇捕時被發現持有一把9厘米格洛克手槍和大容量彈匣， 警方查證後發現，據報，該武器是在維吉尼亞州 諾福克(Norfolk)失竊。