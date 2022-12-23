我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

眾院國會暴亂調查提最終報告：建議禁止川普再任公職

美墨邊界高牆 亞利桑納州同意明年1月4日前拆除了

槍枝暴力頻傳 費城凶案連2年逾500起 死傷者84%是非裔

編譯潘勛／綜合報導
費城槍枝暴力事件頻傳，2022年迄今已發生500起凶殺案件，被害人各年齡層都有，最年輕僅八歲。(美聯社)
費城槍枝暴力事件頻傳，2022年迄今已發生500起凶殺案件，被害人各年齡層都有，最年輕僅八歲。(美聯社)

費城槍枝暴力事件頻傳，2022年雖較去年略少，但迄今仍已發生500起凶殺案件，創下悲慘紀錄，損失及創傷慘重，情況堪比1990年毒品肆虐時期。

「費城詢問報」報導，被害人各種角色都有，最年輕僅8歲，最年長為78歲；30名被害人是青少年，7人甚至不滿14歲。

殺人案犯案工具絕大多數是槍枝；地點則由西南區到東北區邊緣都有；只是有色人種社區，因行政區及學校長期面臨投資不足，又遭系統性歧視，受苦最為嚴重；今年迄今槍擊案中，死傷者84%是非裔。

就算一件凶殺案，對民眾的影響都難以估算，創傷會擴散；由母親被迫埋葬小孩，到街坊目擊暴力凶殺得撥911，莫不如此。研究指出，因親人死於槍擊，暴力又突然，可以驟然改變人的身心；悲傷沉重，影響人的一切能力，由維持工作，到與他人的人際關係，都是如此。

費城受苦於槍枝暴力已數十年，但2020年春季暴增，新冠疫情讓費城社會、經濟安全網為之大亂，持續迄今，程度之高近代史僅見；專家表示，只怕要耗費多年，才能充分了解引發全國槍枝暴力激增的原因。

費城各界領袖20日下午集會，商討槍枝暴力危機的現況；開會前幾個小時，北費城一家中學外傳出至少50槍聲；一顆子彈射穿學生正在上課的教室，全校被迫封閉，幸好無人受傷。

市府官員在市政廳會上表示，槍枝暴力依然是施政首要命題。

市警局長丹妮葉‧奧特羅(Danielle Outlaw)表示，雖說槍擊案仍在「無法接受」的程度，但比起去年，死亡人數減7%、槍案破案數微增，讓她漸生希望。今年迄今，23%無人死亡槍擊案破案，相形下去年為19%；殺人案47%破案，去年則不到43%。

奧特羅另表示，市警局打算把100名行政職警員改派任務，巡邏街道，尤其側重費城北部四個行政區，當地受暴力影響最重。

費城市長肯尼(Jim Kenney)也表示，對槍枝暴力改善心存指望，但他再度批評費城的槍枝法律，認為槍枝泛濫是助長暴力的主因。

費城 槍擊 疫情

上一則

費城協勝公會2023新屆職員就職典禮 忠義互助 精誠團結

下一則

FASCA亞城分會 頒發20學生志工服務總統獎

延伸閱讀

費城致命肇逃創新高 今年31人喪命

費城致命肇逃創新高 今年31人喪命
聖誕前夕悲劇 費城男殺妻自戕 獨留2歲3胞胎

聖誕前夕悲劇 費城男殺妻自戕 獨留2歲3胞胎
亞當斯執政首年 自豪治安成就

亞當斯執政首年 自豪治安成就
費城學區 寒假後恢復10天強制戴口罩

費城學區 寒假後恢復10天強制戴口罩
3重病毒威脅全美 費城寒假後恢復強制戴口罩

3重病毒威脅全美 費城寒假後恢復強制戴口罩
反對76人隊蓋新球場 賓州費城華埠200多人抗議

反對76人隊蓋新球場 賓州費城華埠200多人抗議

熱門新聞

胡Kenny表示未來將繼續在他所熱愛的餐飲行業奮鬥，堅持給民眾帶來正宗台菜。（記者張筠／ 攝影）

地點欠佳、疫情衝擊 維州台菜館Taiwan Cafe撐6年熄燈

2022-12-17 10:10
一架自亞利桑納州鳳凰城起飛的班機18日在距離檀香山30分鐘距離時，遭遇惡劣亂流，11人受傷。資料照片。（美聯社）

影／夏威夷航班遇恐怖亂流 乘客「彈起撞天花板」釀36傷

2022-12-19 01:35
大蒜具有強大威力。(美聯社)

降血壓、增強免疫力…吃大蒜妙用多

2022-12-21 02:00

涉處方藥詐騙 新州知名餐廳老闆被判37月

2022-12-17 16:00
芝市剷雪車已經全面準備出動。(本報檔案照片)

冬季風暴22日襲芝 風速50哩 暴雪逾呎

2022-12-20 11:43
休士頓將出現史上第三個最冷的聖誕節清晨之一。（示意圖，Unsplash.com）

史上第三冷 德州休士頓聖誕節急凍

2022-12-20 17:15

超人氣

更多 >
聯邦補助要停？數百萬人白卡快沒了…這一天請密切關注

聯邦補助要停？數百萬人白卡快沒了…這一天請密切關注
就醫前不可不知…Medicare不包含的9種健保服務

就醫前不可不知…Medicare不包含的9種健保服務
中國官方內部通報：20天2.48億人染疫 北京四川逾半中招

中國官方內部通報：20天2.48億人染疫 北京四川逾半中招
本季流感已9300死 退燒藥被掃光...連鎖藥房限購

本季流感已9300死 退燒藥被掃光...連鎖藥房限購
下雪天開車 10項緊急必備物讓你安心上路

下雪天開車 10項緊急必備物讓你安心上路