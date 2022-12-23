槍枝暴力頻傳 費城凶案連2年逾500起 死傷者84%是非裔

費城槍枝暴力事件頻傳，2022年迄今已發生500起凶殺案件，被害人各年齡層都有，最年輕僅八歲。(美聯社)

費城 槍枝暴力事件頻傳，2022年雖較去年略少，但迄今仍已發生500起凶殺案件，創下悲慘紀錄，損失及創傷慘重，情況堪比1990年毒品肆虐時期。

「費城詢問報」報導，被害人各種角色都有，最年輕僅8歲，最年長為78歲；30名被害人是青少年，7人甚至不滿14歲。

殺人案犯案工具絕大多數是槍枝；地點則由西南區到東北區邊緣都有；只是有色人種社區，因行政區及學校長期面臨投資不足，又遭系統性歧視，受苦最為嚴重；今年迄今槍擊 案中，死傷者84%是非裔。

就算一件凶殺案，對民眾的影響都難以估算，創傷會擴散；由母親被迫埋葬小孩，到街坊目擊暴力凶殺得撥911，莫不如此。研究指出，因親人死於槍擊，暴力又突然，可以驟然改變人的身心；悲傷沉重，影響人的一切能力，由維持工作，到與他人的人際關係，都是如此。

費城受苦於槍枝暴力已數十年，但2020年春季暴增，新冠疫情 讓費城社會、經濟安全網為之大亂，持續迄今，程度之高近代史僅見；專家表示，只怕要耗費多年，才能充分了解引發全國槍枝暴力激增的原因。

費城各界領袖20日下午集會，商討槍枝暴力危機的現況；開會前幾個小時，北費城一家中學外傳出至少50槍聲；一顆子彈射穿學生正在上課的教室，全校被迫封閉，幸好無人受傷。

市府官員在市政廳會上表示，槍枝暴力依然是施政首要命題。

市警局長丹妮葉‧奧特羅(Danielle Outlaw)表示，雖說槍擊案仍在「無法接受」的程度，但比起去年，死亡人數減7%、槍案破案數微增，讓她漸生希望。今年迄今，23%無人死亡槍擊案破案，相形下去年為19%；殺人案47%破案，去年則不到43%。

奧特羅另表示，市警局打算把100名行政職警員改派任務，巡邏街道，尤其側重費城北部四個行政區，當地受暴力影響最重。

費城市長肯尼(Jim Kenney)也表示，對槍枝暴力改善心存指望，但他再度批評費城的槍枝法律，認為槍枝泛濫是助長暴力的主因。