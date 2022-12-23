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新州兩家醫院將合併 庫柏系統收購開普健保系統

編譯孫梁／綜合報導
羅文大學庫柏醫學院外觀。(庫柏醫學院官網)
羅文大學庫柏醫學院外觀。(庫柏醫學院官網)

新澤西州肯登(Camden)的庫柏(Cooper)大學健保系統宣布，明年將收購開普(Cape)地區健保系統，庫柏健保系統董事會主席諾克洛斯(George Norcross)表示：「合併將增強南部地區的健保力量，使數萬民眾和訪客受益。」

這是庫柏系統三個月內的第二次重大宣布，該系統9月宣布20億元的擴充計畫，包括新建三座臨床教學樓和增加100間病房。

非營利企業的庫柏系統擁有一家635個床位的醫院、一家兒童醫院、一個癌症中心，以及隸屬於羅文大學(Rowan University)的庫柏醫學院。與位於五月岬(Cape May)的開普地區健保系統合併後，兩家醫院將擁有900個病床、1萬名員工和三個單位的900多名醫生。開普地區健保系統董事會主席吉伯特(Garry Gilbert)說：「這樣的實力足可保證我們社區醫院的未來。」他說：「隨著小規模的健保系統在獨立經營上面臨越來越多的挑戰，我們與庫珀系統的合併意義重大。我們對社區都有同樣的承諾，為病患提供最高品質的醫療服務。」

開普地區健保系統執行長喬安妮·凱瑞西諾(Joanne Carrocino)說：「我們和庫珀系統有著多年的密切合作關係，他們受過專業培訓的重症看護醫師在我們的重症病房工作，為我們提供遠程重症、遠程中風和遠程神經學的服務，真正提高了我們社區的醫療服務品質。」

新州的醫院近十幾年來出現了合併潮，隨著尋求門診治療的病患越來越多，醫院的市場規模不斷擴大，同時也加強了醫院與保險公司的議價地位。RWJBarnabas健保系統試圖收購新布朗士維克(New Brunswick)的聖彼得(Saint Peter)健保系統，哈肯賽克(Hackensack)子午健保系統準備收購恩格伍德(Englewood)醫院和醫療中心，但兩起購併案被聯邦貿易委員會(FTC)擋下，擔憂合併會導致看病更貴和病患的選擇受限。

庫珀系統2017年提議收購位於肯登和柏靈頓(Burlington)的兩家露德聖母堂(Our Lady of Lourdes)醫療中心，以及翠登(Trenton)的聖方濟(St. Francis)醫療中心，但後來放棄。因為新州南部地區鄰近費城，醫療市場的競爭非常激烈。

健保 新州 新澤西州

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