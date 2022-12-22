新州伊莉莎白市 取消租金漲幅20元上限

新澤西州伊莉莎白市議會上周投票，決定取消租金每年上漲不得超過20元的限制。市議員格羅瓦說，多數市議員認為20元上限的政策過時，「這是1980年代制定的政策」。(取材自臉書)

新澤西州伊莉莎白市議會上周投票，決定取消租金 每年上漲不得超過20元的限制，許多房東 和地方官員認為，這一限制政策已經過時。但市議會仍繼續維持租金管制的規定，將該市多數租金的漲幅限制為不超過3%。

根據數十年前的規定，房東每年只能將租金提高3%或20元，以較低者為準，意味著幾乎所有的租金上漲每年都不能超過20元。

抗議者上周向市議會施壓，要求繼續維持20元的漲幅上限，以保證租戶不受租金上漲過快的影響，但多數市議員13日仍表決取消20元的上限。

市議員格羅瓦(Manny Grova)說，多數市議員認為20元上限的政策過時，「這是1980年代制定的政策，當時的租金為600到700元，所以上限政策合理。今天的平均租金是1500元，20元不是大數目。」

新州 一個移民和勞工維權組織指出，取消20元上限對許多租客而言相當可怕，「可能被迫在付房租或買食物之間選擇。」

新州的租金昂貴高居全國第七，伊莉莎白市所在的聯合郡(Union)，年收入要達到5萬9160元才能負擔得起一套兩臥公寓，而該郡的中位收入僅為5萬5816元。

伊莉莎白市一位租戶表示，市議會取消20元上限的決定表明，市府是保護開發商的利益，而不是辛苦勞動以滿足日常需要的租戶，「我們的城市必須保護勞工家庭。」

市議員格羅瓦(Manny Grova Jr.)說，來市議會表達心聲的租戶，應向伊莉莎白市公平租金住房理事會反映，部分租戶表示，儘管市府有租金管制，但房東每年的租金漲幅早已超過20元。格羅瓦說：「我要明確聲明，如有房東違反規定，租客應將他們告上法庭，尋求法律途徑解決。」

代表房東利益的新州公寓聯合會表示，伊莉莎白市的租金20元漲幅上限是武斷政策，取消這一政策是承認住房成本升高的積極步驟，聯合會反對任何形式的租金管制。聯合會說，規定漲幅的上限減少了租賃房屋的供應，導致現有租戶的住房品質下降，和房主的地產稅更高。