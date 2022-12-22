費城致命肇逃創新高 今年31人喪命

高齡81歲的伊麗莎白·帕克（右前）今年9月中旬被撞死，肇事駕駛逃逸。(6abc電視畫面截圖)

費城 警方表示，今年為止累計發生117起死亡車禍 中，有高達四分之一的肇事駕駛逃逸，迄今被害人已達31名；該市肇逃事件在新冠疫情 期間達到高峰，其後雖然略有下降，但與2019年疫情爆發前相比，今年的死亡人數增加了兩倍。

高齡81歲的伊麗莎白·帕克(Elizabeth Parker)在今年9月中旬某個傍晚，一如既往走在德國城(Germantown)市區，不料就在她去商店、穿過切爾滕大道(Chilton Avenue)時，一輛多功能車的駕駛闖紅燈，直接撞上她，司機當場加速逃逸，留下她躺在馬路上，一星期後，帕克老太太去世，成為費城肇逃事故31名受害者之一，今年費城肇逃案件死亡人數已創下新紀錄。

和大多數致命的肇逃事件一樣，帕克老太太的案子尚未破案；警方2019年至2021年偵查肇逃車禍，僅有逮捕約45%的肇事者。

賓州大學專攻車禍死亡的犯罪學助理教授查爾芬(Aaron Chalfin)表示，撞死人肇事逃逸率上升，而非致命車禍則下降，這趨勢令人震驚，原因可能很複雜。

費城詢問報(Inquirer)分析數據發現，死亡人數似乎集中在幾個社區，這些社區的收入往往低於城市平均水準，而且公共交通使用率下降，汽車使用率增加。

查爾芬也指出，研究顯示疫情爆發期間，在人車不那麼擁擠的街道上，駕駛會加速行駛。不過當社交限制取消，人們開始注射疫苗後，行人開始走回街道，但是危險駕駛人還是開快車，結果便是更多致命的車禍。另外疫情期間，飲酒量有所增加，也可能是肇逃因素。

根據警方報告，肇逃車禍死亡的31人當中，大多數是行人在穿越十字路口時遭到撞擊，或在某些情況下走在街區中間。例如，帕克老太太是過去三個月內，第三位在切爾滕大道附近幾個路口，被撞死的受害人。

同時警方也發現，被肇逃司機撞死的被害人多數比較年輕，至少有12人年齡在30歲或以下。

德國城社區為了因應車禍死亡人數激增，成立一個叫做「德國城交通安全聯盟」的組織，該聯盟主席阿里(Sharrieff Ali)表示，居民們受夠了，「市府一直沒有積極介入社區，舉辦諸如交通安全講座之類的活動。而且警察也沒有人力來支援交通安全。」

該聯盟要求市府在該地區安裝明亮的LED路燈時，主管部門告訴阿里，新路燈將很快在全市範圍內推廣，話雖如此，由於官僚體系作祟，該計畫自去年起就被嚴重延宕，該聯盟自主尋求更全面性和永久性的做法，例如重新設計舒緩交通裝置、測速或闖紅燈攝影機，以及提醒駕駛減速的雷達信號。