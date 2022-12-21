賓州監管審委會 通過反歧視法新定義

賓州一專門小組日前通過「性別、宗教信仰與種族」反歧視法規的新定義，支持者認為，新定義將讓提出投訴的人有更明確的依據。（美聯社）

賓州 一專門小組日前以一票之差通過「性別、宗教信仰與種族」反歧視 法規的新定義，三名民主黨 代表成員同意，兩名共和黨代表反對。

獨立監管審查委員會(Independent Regulatory Review Commission)正式批准一組定義，牽涉到可向該州的「人際關係委員會」(Human Relations Commission)提出的歧視申訴類型，包括就職、住房、教育及公共設施相關的歧視。

支持者表示，新批准的定義將讓提出投訴的人以及被投訴的雇主、組織與其他單位有更明確的依據，反對者則認為議會更有能力做出改變。

監管小組的主席、民主黨委任代表貝德威克(George Bedwick)指出，議會在這麼多年以來都沒有通過任何定義，而賓州於1950年代通過「人際關係法」(Human Relations Act)，旨在讓該委員會決定定義。

共和黨的委任代表索羅科(John Soroko)表示他的反對票「完全且嚴謹」地以他的信念為依據，認為改變法規超出人際關係委員會的權限。

賓州民主黨籍州長沃爾夫(Tom Wolf)支持這項改變，新制定的定義內容預計於明年初生效。沃爾夫在專門小組通過表決後發表聲明：「我的立場一直明確，仇恨在賓州沒有容身之處。這包括個人因性向或性別認同遭受學校、房東或雇主歧視時，保護其權利。」

闡明「性別」、「宗教信仰」、「種族」等詞彙的行動源自2018年，當時人際關係委員會決定開始受理與多元性別（LGBTQ）歧視有關的投訴。

法規與「性別」相關的定義包括懷孕、生產、哺乳、性別指定、性別認同或性別表現、情感取向或性取向，以及性發展的差異。

與「種族」相關的歧視包括祖先、祖籍國、族群特色、異族通婚、異族聯盟，歷史上與種族、國家或祖宗相關的特徵，如髮型等。

「宗教信仰」則涵蓋所有層面的宗教習俗、慣例與信念。