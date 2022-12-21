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乘客曾施暴員工 列新州捷運拒載黑名單

記者顏伶如／綜合報導
新州捷運局(NJ Transit)現正針對曾經暴力攻擊捷運局工作人員者，擬訂「禁止搭乘」黑名單。圖為一名女子準備搭新州捷運火車。(Getty Images)
新州捷運局(NJ Transit)現正針對曾經暴力攻擊捷運局工作人員者，擬訂「禁止搭乘」黑名單。圖為一名女子準備搭新州捷運火車。(Getty Images)

新州捷運局(NJ Transit)現正針對曾經暴力攻擊捷運局工作人員者，擬訂「禁止搭乘」(no ride)黑名單。大約一年前，新州捷運局頒布規定，對曾經攻擊工作人員的乘客提高罰款，禁乘黑名單的推出，則將為捷運局工作人員增加更多保護。

根據草擬辦法，攻擊捷運局工作人員的暴力兇嫌，未來可能至少一年禁止使用捷運系統。

新州捷運局13日啟動訂定新規的程序，目的在於禁止不守規矩的乘客使用大眾運輸系統，如果曾經使用致命武器者，則將面臨終身禁止搭乘的下場。新澤西州州長墨菲(Phil Murphy)大約一年前簽署後生效的州法，對攻擊捷運局工作人員的兇嫌提高罰款金額。

新州捷運局規定類似航空公司「禁止搭機名單」(no fly list)的黑名單。新冠疫情發生後，陸續傳出機組人員遭到乘客暴力攻擊的事件，聯邦航空管理局(Federal Aviation Administration，FAA)除了對滋事乘客處以罰款與處分之外，還列入禁止搭機名單。

2022年1月，墨菲簽署「公共汽車與乘客鐵軌服務員工暴力防治法」Motorbus and Passenger Rail Service Employee Violence Protection Act，VPA) ，法案內容授權新州捷運局得以中止乘客搭乘權利。

根據研擬中的新規，以工作職務為由而攻擊捷運局公務員或私聘人員者，將構成三級加重攻擊罪，面臨3年到5年有期徒刑，外加最高1萬5000元罰款。

截至目前為止，攻擊捷運局人員屬於四級犯罪，刑期為18個月以下，罰款則最高1萬元。

新州捷運局董事會成員亞當斯(James D. Adams)說：「我很高興也很欣慰我們推動這項規定，我們的工作人員是新州捷運局的棟樑。」他說，捷運局員工遭人吐口水、被打或遭到咆哮，都是令人無法接受的行為，規定的推出將是「具有里程碑意義的一步」。

新規出爐後將公告於新澤西公告(New Jersey Register)，社會大眾將有60天時間可評論。

捷運 新州 新澤西州

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