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不容忍恐嚇 新州州長承諾保護穆斯林

編譯盧炯燊／綜合報導
新澤西州發生連串反穆斯林事件後，民主黨籍州長墨菲（左）16日訪問位於老橋鎮的伊斯蘭中心，承諾政府一定會保護信奉伊斯蘭教的民眾。(取材自推特)
新澤西州發生連串反穆斯林事件後，民主黨籍州長墨菲（左）16日訪問位於老橋鎮的伊斯蘭中心，承諾政府一定會保護信奉伊斯蘭教的民眾。(取材自推特)

新澤西州發生連串反穆斯林事件後，民主黨籍州長墨菲(Phil Murphy)16日訪問位於老橋鎮（Old Bridge）的伊斯蘭中心時首次作出回應，承諾政府一定會保護信奉伊斯蘭教的民眾。

墨菲重申「不會容忍反穆斯林行為」，強調絕不容忍任何恐嚇伊斯蘭禮拜權利的行為，一定會透過強硬的執法或是社媒宣傳來保護穆斯林。

不過墨菲拒絕透露州政府會採取哪些具體執法措施，只說「保證政府正在認真考慮，如何應對禮拜權利受到恐嚇的舉動。」

11月26日，4座位於米德塞克斯郡(Middlesex County)不同地點的穆斯林中心及清真寺同時成為目標。新澤西州美國伊斯蘭委員會(CAIR-NJ)的安全錄像顯示，一輛卡車帶著反穆斯林信息及2008年孟買恐怖襲擊照片的數位告示牌，駛經這些中心及清真寺門外。

CAIR-NJ發言人指出，這輛宣揚反穆斯林卡車的出現，是經過深思熟慮及精心策畫的行動。她強調，大洋彼岸的穆斯林所做所為，要由新澤西州的穆斯林來負責，不僅不合理，而且很危險。新澤西州930萬居民中有3%是穆斯林，是全國穆斯林人口比例最高的州。

墨菲說，穆斯林社區就位於新州的中心，正因為它的存在，使新州文化變得更豐富。

州長還指出，除了伊斯蘭教外，如果其他信仰也同樣受到威脅，都是完全不能接受的事情。他強調新州是全美最多元化的州，包括宗教崇拜及信仰，故此呼籲各方換位思考而互相支持。

不過對於是否將穆斯林開齋節定為官方假期，墨菲則未有具體回答。

新澤西州 新州 民主黨

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