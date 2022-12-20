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新州新法：學校須繪製數位地圖協助急救

編譯徐薏茹／綜合報導
新澤西州州長墨菲簽署新法，規定新州所有學校必須協助建立校園建築的數位地圖，以幫助緊急反應人員能夠迅速掌握校園內部資訊。（美聯社）
新澤西州州長墨菲簽署新法，規定新州所有學校必須協助建立校園建築的數位地圖，以幫助緊急反應人員能夠迅速掌握校園內部資訊。（美聯社）

新澤西州州長墨菲(Phil Murphy)日前簽署新法，規定新州所有學校必須提供校園樓層平面圖、空拍影像及其他資訊給警方，以建立校園建築的數位地圖，幫助緊急反應人員遇到大型槍擊案與其他急難事件時，能夠迅速掌握校園內部資訊；新規定將於2023-24學年在新州所有公私立學校實施。

墨菲發表聲明：「我們一次又一次看到全國各公共地點發生大規模槍擊案，提供執法單位及緊急反應人員關鍵事件的地圖數據，將能在校園發生緊急事件時協助他們。」

墨菲三個月前宣布，新州將動用650萬元聯邦資金完成建立新州所有學校的數位地圖，提供執法部門權限使用；這筆聯邦經費來自「美國救援計畫」(American Rescue Plan)。

新州於2019年開始創建數位地圖，使用美軍開發的「偕同反應繪圖」(Collaborative Response Graphics)軟體製作，到目前為止，警方已經擁有約五成新州公私立學校的地圖；聯邦經費將用來輔助其他約1500所學校繪製數位地圖。

關鍵事件地圖資料包括：校園空拍影像、包含教室、各處室號碼的樓層平面圖、建築物出入口位置、危險有害物位置、公共設施關閉位置等。

根據非政府組織「槍支暴力檔案」(Gun Violence Archive)的紀錄，2022年到目前為止，全美已發生618起大規模槍擊案，今年可能成為有紀錄以來大規模槍擊案件數第二多的年份，2021年共發生638起大規模槍擊案，是該組織2014年開始追蹤以來的最高紀錄。該組織的大規模槍擊案定義為至少四人受槍傷，不包括槍手。

新州 槍擊 新澤西州

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