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削減開銷 新澤西城市大學裁30教授砍37%專業

編譯孫梁／綜合報導
財務拮据的新澤西城市大學宣布解聘30名終身教授，並將171個教學計畫減掉37%。圖為該校校園。（新澤西城市大學官網）
財務拮据的新澤西城市大學宣布解聘30名終身教授，並將171個教學計畫減掉37%。圖為該校校園。（新澤西城市大學官網）

財務拮据的新澤西城市大學(NJCU)，為了削減1200萬元的開銷以平衡2022至2023年預算，宣布解聘30名終身教授，並將171個教學計畫減掉37%，取消48個本科專業、24個輔修專業、28個研究生專業、10個專科證書專業和一個博士專業。

學校準備2023至2024學年取消的專業包括環境科學、物理、生物、兒童早期教育和初級教育等。校方表示，專業將被取消的學生可繼續完成學業，畢業也沒有問題，擔憂受到影響的學生基本都可轉到學科類似的專業。

NJCU董事會主席史考特(Joseph Scott)表示，這是他們決定艱難卻是必要，「學校的財務危機表明，目前過於龐大的教學體系不再適合我們需要縮減的規模，許多課程的學生入讀率低，可能與學生不能及時修完學位有關，我們應將教學資源分配到教學力量較強的專業。」

NJCU在2022學年結束之際宣布財務緊急狀態，面臨2300萬元赤字。長期擔任校長的蘇·亨德森(Sue Henderson)宣布辭職，學校開始實行一系列緊縮計畫，包括取消部分體育計畫、管理崗位、凍結學校的信用卡，這些舉措約可砍掉1000萬元赤字。

學校代理教務長唐娜·布魯特(Donna Breault)11月發電郵通知教職工說，學校的教學計畫比NJCU的規模大了一倍，導致行政部門無法配合。學校目前錄取學生5439人，但專業比羅萬(Rowan)大學多13%，比紐瓦克羅格斯(Rutgers)大學多47%，而他們卻多錄取近2500個學生，「我們無法用現有的資源維持如此多的教學計畫，因此要將教學計畫至少砍掉30%。」

布魯特表示：「我們不能期待未來錄取8000個學生，而是要為錄取4500到5000個學生的規模做好準備。」

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