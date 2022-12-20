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反對76人隊蓋新球場 賓州費城華埠200多人抗議

編譯陳韻涵／綜合報導
美國職籃費城76人隊計畫在費城華埠旁興建新球場，球團代表14日晚與居民在當地餐廳舉行社區大會，逾200位居民到場抗議。(CBS電視畫面截圖)
美國職籃費城76人隊計畫在費城華埠旁興建新球場，球團代表14日晚與居民在當地餐廳舉行社區大會，逾200位居民到場抗議。(CBS電視畫面截圖)

美國職籃(NBA)費城76人隊(Philadelphia 76ers)計畫在費城華埠旁的東市場(East Market)社區，耗資13億元興建可容納1萬8500人的新球場；為爭取居民支持，球團代表日前與居民在當地餐廳舉行社區大會，逾200位居民到場抗議。

新球場位於市場街到費爾伯特街(Filbert St.)之間的第10街到第11街、是一棟包括餐廳、購物中心和球場的複合式大型建築。

哈里斯‧布萊澤體育娛樂公司(Harris Blitzer Sports＆Entertainment)多元文化主管顧爾德(David Gould)才剛開始自我介紹，現場立刻噓聲四起；他試圖忽略噓聲，繼續說：「我們7月宣布的計畫，只是一個想法」。

現場群眾打斷他的發言，咆哮：「別做！壞點子！」

當晚聚在聚福金閣(Ocean Harbor)餐廳的居民代表由20多個社區組織動員，包括亞裔聯盟(AAU)、公益團體費城太陽(Philadelphia Suns)等；這是76人隊歷經數月小型閉門討論後，首次與社區居民公開會談。

在這場會談中，76人隊雖堅稱部分華埠人士支持興建新球場，但在場絕大多數居民反對。

亞裔聯合會公民參與總監陳威(Wei Chen)說：「大家對開發商持續推動計畫感到沮喪，未顧慮華埠居民的憤怒。」 

顧爾德表示，球團了解華埠過去50年承受的歷史傷痛，街坊鄰里因為萬安街快速道路、賓州活動中心、棒球場、賭場和聯邦監獄計畫而失去房地產。

陳威則說，開發商不可能理解華埠對居民的重要性，大家試圖保存世代遺產和文化，「每次當他們說理解我們的創傷，只會讓大夥更憤慨。華埠是我們的家，想想未來10年、15年，華埠會因為這項提案而消失。」

顧爾德表示，即便76人隊不選擇這個地點，其他開發商也對該地有打算。

賓州華人團結聯盟(PCUC)榮譽主席王玉明(Yuming Wang)說：「76人沒有回答問題，在我看來，他們推動這項計畫前沒做任何功課，所以沒辦法給我們好答案。」

華埠 費城 亞裔

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