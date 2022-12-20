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迎新會上被灌醉跌傷 羅特格大學生告學校、兄弟會

記者張聲肇／綜合報導
羅格斯大學新生潤提在該校兄弟會主辦的迎新晚會上，被灌醉後跌倒受到嚴重腦傷，提訴控告校方及兄弟會13名成員。（News12Bronx電視畫面截圖）
羅格斯大學新生潤提在該校兄弟會主辦的迎新晚會上，被灌醉後跌倒受到嚴重腦傷，提訴控告校方及兄弟會13名成員。（News12Bronx電視畫面截圖）

羅格斯大學(Rutgers University)新生潤提(Armand Runte)在該校兄弟會主辦的迎新晚會上被灌醉後跌倒受傷，他透過律師紐曼(Wapner Newman)提告校方及兄弟會13名成員，指稱被告怠忽職守，害他嚴重受傷。

訴狀指出，19歲的潤提3月24日參加「大哥之夜」活動時，被迫喝下份量「危及生命」的酒，走下Theta Chi兄弟會台階時跌倒，不但造成腦腫和顱內出血，頭骨和臉部也有裂傷，部分傷勢和疤痕是永久性的，臉部也變形毀容。

訴狀引用校警報告說，潤提晚間11點52分跌倒，卻直到凌晨2點47分才有人報案。兄弟會成員銷毀、破壞、改造有關證據與文件，企圖「掩蓋」並隱藏潤提喝酒跌倒的事實。

潤提2021年高中畢業，受傷時是羅格斯大學一年級新生。

羅格斯大學發言人說，本案已進入司法程序，校方不做任何評論。Theta Chi兄弟會全國總會和該校分會對媒體提問，也不予回應。密德塞克斯郡(Middlesex County)檢察官辦公室也不回應媒體有關本案的提問。

新澤西州長2021年4月簽署實施新法，加重「惡意整人致死或傷害」的罰則，凡被法院裁定犯行確定的學校或個人，都會受到較以往更嚴厲的處罰。

這條法律以皮亞薩(Timothy J. Piazza)為名，紀念該州雷丁頓鎮(Readington)青年皮亞薩2017年參加賓州大學兄弟會迎新活動後，從樓梯跌落喪生。

羅格斯大學Theta Chi兄弟會會所外觀。 (羅格斯大學Theta Chi校友...
羅格斯大學Theta Chi兄弟會會所外觀。 (羅格斯大學Theta Chi校友會官網)

兄弟會 新澤西州 賓州

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