新州疫情處理檢討 墨菲兌現承諾動起來

新州州長墨菲28日宣布，聘請兩家外部機構針對州政府處理疫情的因應處理方式展開獨立檢討。(美聯社)

新澤西州 剛開始出現新冠病毒確診案例時，州長墨菲(Phil Murphy)便承諾日後將檢討州政府的疫情 因應處理方式。兩年八個月過後，新州 疫情處理檢討如今終於展開。

墨菲日前宣布，州政府聘請兩家外部機構展開獨立檢討。州長辦公室表示，檢討工作立即開始，但最終版調查報告必須等到2023年才會出爐。

疫情處理檢討工作將由費城的法律事務所「蒙哥馬利麥克拉肯沃克與羅德斯」(Montgomery McCracken Walker & Rhoads)，以及麻州管理諮詢機構「波士頓顧問集團」(Boston Consulting Group)共同主持。

自從2020年4月以來，墨菲曾經多次公開承諾，將對州政府疫情因應展開檢討。墨菲第一次承諾調查時，是疫情在新州發生的幾周之後。

共和黨人士經常批評新州疫情因應檢討遲遲沒能展開，民主黨籍的墨菲上個月則說，啟動檢討的準備時間耗時超過預期。

州長辦公室表示，新澤西州是全國各州當中，第一個委託外部機構針對州政府疫情處理進行「獨立與廣泛」調查的州。

至於檢討行動將花費多少，墨菲辦公室則未說明。

過去31個月期間，新州累計出現3萬5000個染疫死亡案例。墨菲辦公室表示，檢討行動將釐清新州在2020年初期時，對於新冠病毒的準備程度有多少，對於接下來幾個月州政府的緊急措施決策，也將做出通盤了解。

疫情威脅下，屬於「脆弱族群」(vulnerable)的居民是否受到新州政府周全照顧，也是檢討行動的重點，例如住在長照機構的民眾。新州政府如何管理病毒檢測、疫苗接種、個人防護設備等環節，都將接受外部機構檢討。調查報告結論將提供建議供新州政府參考，以便為日後公共衛生緊急事件預做準備。

墨菲發表聲明說：「新冠疫情是我們州，也是我們國家，所面臨過的最大挑戰。」

聲明中寫道：「整個疫情期間，我基於州長職責，根據可以取得的數據、事實與科學做出每一個決策，以保護全體930萬名居民的健康與安全，政治則不是考量因素。身為州長，我的職責也包括對州政府如何準備、因應疫情做出完整且廣泛的檢討，好讓我們可以採取步驟，讓未來的州政府為因應公共衛生危機做出更好的準備。」