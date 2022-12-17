新州疫情處理檢討 墨菲兌現承諾動起來
新澤西州剛開始出現新冠病毒確診案例時，州長墨菲(Phil Murphy)便承諾日後將檢討州政府的疫情因應處理方式。兩年八個月過後，新州疫情處理檢討如今終於展開。
墨菲日前宣布，州政府聘請兩家外部機構展開獨立檢討。州長辦公室表示，檢討工作立即開始，但最終版調查報告必須等到2023年才會出爐。
疫情處理檢討工作將由費城的法律事務所「蒙哥馬利麥克拉肯沃克與羅德斯」(Montgomery McCracken Walker & Rhoads)，以及麻州管理諮詢機構「波士頓顧問集團」(Boston Consulting Group)共同主持。
自從2020年4月以來，墨菲曾經多次公開承諾，將對州政府疫情因應展開檢討。墨菲第一次承諾調查時，是疫情在新州發生的幾周之後。
共和黨人士經常批評新州疫情因應檢討遲遲沒能展開，民主黨籍的墨菲上個月則說，啟動檢討的準備時間耗時超過預期。
州長辦公室表示，新澤西州是全國各州當中，第一個委託外部機構針對州政府疫情處理進行「獨立與廣泛」調查的州。
至於檢討行動將花費多少，墨菲辦公室則未說明。
過去31個月期間，新州累計出現3萬5000個染疫死亡案例。墨菲辦公室表示，檢討行動將釐清新州在2020年初期時，對於新冠病毒的準備程度有多少，對於接下來幾個月州政府的緊急措施決策，也將做出通盤了解。
疫情威脅下，屬於「脆弱族群」(vulnerable)的居民是否受到新州政府周全照顧，也是檢討行動的重點，例如住在長照機構的民眾。新州政府如何管理病毒檢測、疫苗接種、個人防護設備等環節，都將接受外部機構檢討。調查報告結論將提供建議供新州政府參考，以便為日後公共衛生緊急事件預做準備。
墨菲發表聲明說：「新冠疫情是我們州，也是我們國家，所面臨過的最大挑戰。」
聲明中寫道：「整個疫情期間，我基於州長職責，根據可以取得的數據、事實與科學做出每一個決策，以保護全體930萬名居民的健康與安全，政治則不是考量因素。身為州長，我的職責也包括對州政府如何準備、因應疫情做出完整且廣泛的檢討，好讓我們可以採取步驟，讓未來的州政府為因應公共衛生危機做出更好的準備。」
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