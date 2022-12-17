流感升溫 費城人打疫苗僅2成 衛生官員籲老人小孩快接種

本季只有20%的費城居民接種流感疫苗，費城衛生局長鼓勵每個人都接種流感疫苗，尤其是老人與小孩。(Getty Images)

賓州 公共衛生廳初步估計數據顯示，只有20%的費城 人於本季接種流行性感冒(簡稱流感)疫苗。

歷經兩年的新冠病毒防疫措施，流感病例今年激增，流感確診病例截至11月底持續攀升，超越過去兩個冬季的高峰值，因為流感而掛急診的人數也變多。

賓州公衛廳表示，賓州今年秋季的流感病毒，比過去八季還要活躍。

截至12月3日，賓州約有7萬5000人經實驗室檢驗確診流感，其中八人死亡。

疫苗有助降低感染、重症和死亡的風險，傳染病專家表示，今年的疫苗精準猜中在社區間流竄的流感病毒類型，但比起過去幾年，今年較少人接種流感疫苗 。

整體而言，只有21%的費城人在8月1日到11月30日期間接種流感疫苗。

19歲到64歲的人接種率最低，僅17%；65歲以上的重症高風險族群，則只有33%的人接種疫苗。

賓州公衛廳發言人表示，醫護人員並沒有被要求強制接種流感疫苗並通報，但醫護人員必須接種新冠疫苗，並在接種後24小時到72小時內通報。

此外，今年流感接種數據可能不包含11月接種者，診所或其他活動施打的人數也未被列入計算。

費城衛生局局長貝蒂戈萊(Cheryl Bettigole)表示，全美流感疫苗的接種率都不比去年，她鼓勵每個人都接種流感疫苗，尤其是老人與小孩。