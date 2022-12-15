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付3880萬 電子菸Juul與賓州和解

編譯周芳苑／綜合報導
電子菸製造商Juul同意支付3880萬美元，和解賓州指控其向青少年推銷電子菸的訴訟。（美聯社）
電子菸製造商Juul同意支付3880萬美元，和解賓州指控其向青少年推銷電子菸的訴訟。（美聯社）

電子菸製造商 Juul 同意支付3880萬美元，和解賓州指控其向青少年推銷電子菸的訴訟。

Juul還將被禁止對賓州青少年推銷該公司產品、在學校或公共遊戲場1000 呎範圍內放置廣告牌或其他廣告、在廣告中聲稱 Juul 產品比傳統香菸更安全，並將遵守其他限制。

賓州檢察長夏皮羅(Josh Shapiro)聲明稱，Juul故意以青少年為目標，採用類似菸草業1950年代採行的菸草業戰略，政府多年來預防青少年尼古丁成癮方面的努力進展可能被 Juul 完全毀掉，引發食品與藥物管理局（FDA）所說的「青少年吸電子菸流行病」(youth vaping epidemic)。

賓州是對Juul 營銷行為提起訴訟的眾多州之一。 媒體報導，Juul將支付17億美元來解決學區、地方政府和個人提起的5000 多起訴訟。 Juul在9月 支付4億3800萬美元了結新澤西和德拉瓦州在內的33州訴訟。

在所有和解協議中，Juul 否認有不當行為，堅稱未特別以未成年人為行銷目標。

根據疾病防治中心(CDC)的數據，Juul等公司製造的電子菸是青少年最常使用的菸草產品，夏皮羅說，賓州約 13%青少年過去 30 天內使用過電子菸。

電子菸將含有尼古丁的液體加熱來模擬香菸煙霧，CDC稱，所產生的有毒化學物質比傳統香菸的煙霧少，但仍可能含有害和潛在有害物質，包括致癌物，年輕人應格外避免。

此前，Juul 等公司提供水果、糖果和芒果和焦糖布丁等甜點口味的電子菸，聯邦政府2000年禁止菸草和薄荷醇以外的所有電子菸口味；今年稍早，FDA暫停 Juul 所有菸品銷售，稱該公司未證明其產品對任何客戶都是安全的，聯邦法官不久後取消該禁令，Juul 正對 FDA 原始命令提出上訴。

賓州 FDA CDC

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