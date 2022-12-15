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新州母親殺嬰案 兇嫌稱非故意

編譯孫梁／綜合13日電
新州母親格芮納（左）被控殺害23個月大的兒子丹尼爾（右）。（CBS電視畫面截圖）
新州母親格芮納（左）被控殺害23個月大的兒子丹尼爾（右）。（CBS電視畫面截圖）

新澤西州布里奇頓(Bridgeton)的母親娜姬拉·格芮納(Nakira Griner)三年前的殺子案12日開審，陪審團將審案兩周。控辯雙方在法庭展開激辯，控方指格芮納虐待嬰兒並最終殺死他，辯方否認是故意致死，認為檢方的謀殺指控是匆忙判斷。

28歲的格芮納2019年2月8日晚報警說，她的23個月大的男嬰丹尼爾被人綁架，當時她在商店抱著孩子推著嬰兒車，被兩個攻擊者打翻在地，起來後發現嬰兒和嬰兒車都不在身邊，警方後來在附近街上發現一部空嬰兒車。

格芮納數小時後改口，說嬰兒是從家裡的樓梯摔下，她將受傷的孩子放在嬰兒車裡推到街上，希望有人看到並提供幫助，因為她怕導致嬰兒受傷而受到譴責。她承認孩子不吃飯後動手打他，致使面部出現瘀傷。

警方當夜到格芮納的家繼續調查，進屋後聞到焦糊味，看到窗戶敞開，吹著電扇，次日一早在後院發現嬰兒的屍體被肢解和燒焦，屍體碎塊裝在格芮納的手提包和垃圾袋裡。屍檢發現嬰兒身上多處骨折，認為是鈍器猛擊所致，斷定為他殺，格芮納被控一級謀殺和毀屍、竄改證據、危害兒童福祉以及向警方謊報。

檢方告訴陪審團說，監視器顯示，格芮納將空的嬰兒車放在街頭，以便被警方發現。法醫分析報告認為，嬰兒在熾熱中受到傷害，時間可能在死前和死後。

檢方說，所有的證據和證人的證詞都提交給陪審團審議，將會判格芮納罪成。

辯方承認格芮納焚屍和肢解屍體，並對警方撒謊綁架，但認為檢方沒有證據提出謀殺指控，「她承認自己做了可怕的事情，可以認定她的罪名，但沒有證據顯示她是謀殺。」辯方表示，陪審團在做出判斷時，不應受到情緒的干擾。

格芮納曾拒絕接受承認謀殺而服刑30年的認罪協議，她的殺嬰案因為疫情而被拖延，刑事法庭陪審團在2020年3月至2021年6月期間停止審案。

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