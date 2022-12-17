年節禮物如何選？ HiTrons推薦3款最熱門按摩椅

自新冠疫情 爆發以來，按摩椅不僅僅是提供給耆老們使用，而是成為深受各個家庭歡迎的產品。在家工作或習慣長時間在室內的年輕一族，以及更加關注個人健康的中年朋友們，這使它成為家庭中男女老少皆宜的必備健康儀器。

HiTrons一直為大家精選世界一流的高品質按摩椅。憑藉20 年為客戶尋找合適按摩椅的經驗，HiTrons在此推薦最熱門的幾款暢銷按摩椅型號，讓您的年節禮物送出健康，送出快樂！

客戶群中最常見的問題之一是，我們亞洲人的體型通常較小，因此在亞馬遜和 Costco 上看到的美式按摩椅往往會在椅子上會留下太多額外的空間並且達不到完整的按摩體驗。

為此，HiTrons推薦給大家這款 EVERYCARE 的 PALISADE 按摩椅：它的設計考慮到了身材嬌小的人。根據身高最高6英尺的客戶設計 - 這款按摩椅專為體型較小的人而設計，可以舒適地安裝，沒有任何空曠和尷尬的空間。 PALISADE 肩部、腰部、手部、小腿和腳部均配有安全氣囊，配備 4D 高級滾輪，可提供深度全面的按摩體驗。原價$6999.99 ，現在驚爆價含送貨到家只需$4999.99 。

大家長期在辦公室工作，不良姿勢太常見了，而且還伴有頸部、肩部和背部疼痛。EVERYCARE 7300 是一款中檔按摩椅型號，強烈推薦給那些尋求深層頸肩按摩的人，該設備採用加厚按摩滾輪，提供比任何其他椅子更深入、更全面的頸肩按摩。它還配備了觸控式螢幕平板電腦，超過 24 種不同的按摩模式選擇。它專為平均體格和高達 6 英尺 2寸 的身高而打造。另一個獨特之處在於，這款機型在小腿和膝蓋區域內置了特殊的加長氣囊，提供全新、更完整的按摩體驗。啟動 HEAT 功能，您就可以隨時獲得完整、全身、奢華的按摩體驗。原價$7999.99 → 特價含運費$6999.99

最後，大家不能忘記活躍和熱愛健身 的人，GEMINI GF-500 是HiTrons強烈推薦的型號，適用於體型較大（最多 6 英尺 4 寸）和尋求更強按摩的活躍人士。與傳統的 4 滾輪系統相比，GEMINI GF-500 具有由 8 個滾輪構建的深度 4D 按摩機制，涵蓋了廣泛的運動範圍，可以模擬多人同時進行按摩的體驗。GF-500 升級為觸控式螢幕平板電腦、小腿和腳部滾輪以及 8 滾輪按摩機構，為您在家中帶來最完美的按摩體驗。原價$9999.99 → 送貨到家折扣價$8999.99

HiTrons 是專業的按摩椅供應商，自2002年以來一直與服務人員和內部技術人員合作，幫助您打造經久耐用的按摩椅。該公司為銷售的產品提供服務，並將客戶服務視為重中之重。歡迎廣大朋友們不要錯過年終特價活動，參觀我們的陳列室體驗世界一流的按摩椅！電話： 201-941-0024； www.hitrons.com；微信 ：Hitrons；NJ店：1 Remsen Place, Suite #107 Ridgefield, NJ 07657 (201) 941-0024；NY店：150-24 Northern Blvd Unit G10, Queens, NY 11354 (718)-445-2005；VA店：14215 Centreville Square Unit J, Centreville, VA 20120（570）-404-4132。