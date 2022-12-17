年底重磅優惠 原價 $800起 只需$280 Hyper Real為您打造夢幻靈動美眉

一個人的眉形至關重要，好的眉毛不僅能讓您氣色出眾，更會給您帶來好運，讓您的心情愉悅。現在綉眉不僅僅是愛美女性的專屬，更被越來越多的人所接受和喜愛。隨著時代流行趨勢的變化，大家更注重自然妝感強，追求天然去雕飾的自然效果，於是半永久紋綉開始被大家選擇並熱愛。

半永久眉毛想必大家都不陌生，包括霧眉，線條眉和絲霧眉……,霧眉是在眉毛上打一層霧樣的效果，像是自己用眉粉掃過，妝面感會稍微強一點。而線條眉的特點是根根分明，層次豐富，線條流暢，立體感強，就像天生屬於自己的眉毛一樣。

新州 的Diana最近剛在Hyper Real做了綉眉，她說到了年底節日聚會很多，做完半永久的眉毛，出門方便了，不用再花很長時間來畫眉毛。她還說，當時打算年底做個眉毛，正好朋友推薦，就上網搜索了一下HyperReal的 Real Tint超仿生線條眉技術，發現大家評價很高，全是5星好評，於是就放心的預約做眉毛。做完之後非常滿意，不僅看起來超級自然而且基本不用什麼特別護理，留色好，看起來就像是天生的眉毛一樣，朋友們都誇讚說好看。

Hyper Real的安娜老師解釋到，不同於以往紋綉痕跡過重的老式眉，我們現在的RealTint超仿生線條眉，技術高級，根據每個人自身的眉⻣、眉毛毛流方向、結合眉毛特點等綜合設計，做出來的線條纖細流暢，根根分明，能讓紋出的眉毛宛如原生，打造出“偽素顏”的靈動少女感。後期也不用特別的護理禁忌，不需要恢復期，做完就可以洗臉洗澡。普通線條眉最難的一點就是留色不好，出現斷色暈色變色的情況，而Real Tint 的超仿生線條眉，完美的解決了這個問題，只要你想，就可以擁有宛若天生的自然好看眉型。綉眉適用人群廣泛，不挑性別也不挑年齡，適合各種眉毛類型的人，即使沒有眉毛，也可以做出很自然的眉毛。

Hyper Real特別在年底推出重磅優惠，原價為$800起的3D模擬線條眉，Senior citizen只需要$280即可。只要預約時提到世界日報 ，就可以享受超低團購價格，歡迎來電咨詢：732-491-3335；地址：63 West Prospect St. East Brunswick, NJ 08816；網站：www.hyperrealacademy.com；郵箱:[email protected]