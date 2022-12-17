我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

芝加哥傳高中槍擊案 2死2傷 一死者年僅15歲

世足賽／明天季軍戰 3個看點別錯過

年底重磅優惠 原價 $800起 只需$280 Hyper Real為您打造夢幻靈動美眉

本報新澤西訊

一個人的眉形至關重要，好的眉毛不僅能讓您氣色出眾，更會給您帶來好運，讓您的心情愉悅。現在綉眉不僅僅是愛美女性的專屬，更被越來越多的人所接受和喜愛。隨著時代流行趨勢的變化，大家更注重自然妝感強，追求天然去雕飾的自然效果，於是半永久紋綉開始被大家選擇並熱愛。

  半永久眉毛想必大家都不陌生，包括霧眉，線條眉和絲霧眉……,霧眉是在眉毛上打一層霧樣的效果，像是自己用眉粉掃過，妝面感會稍微強一點。而線條眉的特點是根根分明，層次豐富，線條流暢，立體感強，就像天生屬於自己的眉毛一樣。

  新州的Diana最近剛在Hyper Real做了綉眉，她說到了年底節日聚會很多，做完半永久的眉毛，出門方便了，不用再花很長時間來畫眉毛。她還說，當時打算年底做個眉毛，正好朋友推薦，就上網搜索了一下HyperReal的 Real Tint超仿生線條眉技術，發現大家評價很高，全是5星好評，於是就放心的預約做眉毛。做完之後非常滿意，不僅看起來超級自然而且基本不用什麼特別護理，留色好，看起來就像是天生的眉毛一樣，朋友們都誇讚說好看。

  Hyper Real的安娜老師解釋到，不同於以往紋綉痕跡過重的老式眉，我們現在的RealTint超仿生線條眉，技術高級，根據每個人自身的眉⻣、眉毛毛流方向、結合眉毛特點等綜合設計，做出來的線條纖細流暢，根根分明，能讓紋出的眉毛宛如原生，打造出“偽素顏”的靈動少女感。後期也不用特別的護理禁忌，不需要恢復期，做完就可以洗臉洗澡。普通線條眉最難的一點就是留色不好，出現斷色暈色變色的情況，而Real Tint 的超仿生線條眉，完美的解決了這個問題，只要你想，就可以擁有宛若天生的自然好看眉型。綉眉適用人群廣泛，不挑性別也不挑年齡，適合各種眉毛類型的人，即使沒有眉毛，也可以做出很自然的眉毛。

  Hyper Real特別在年底推出重磅優惠，原價為$800起的3D模擬線條眉，Senior citizen只需要$280即可。只要預約時提到世界日報，就可以享受超低團購價格，歡迎來電咨詢：732-491-3335；地址：63 West Prospect St. East Brunswick, NJ 08816；網站：www.hyperrealacademy.com；郵箱:[email protected]

新州 世界日報

上一則

芝加哥傳高中槍擊案 2死2傷 一死者年僅15歲

下一則

暖心好禮 甜蜜一冬：大華台灣糕餅禮品節溫暖繼續

延伸閱讀

世足賽／要擋下梅西不易 莫德里奇：我們會做好準備

世足賽／要擋下梅西不易 莫德里奇：我們會做好準備
日間護理中心發錢吸引耆老…業者判刑 沒收+賠償300萬

日間護理中心發錢吸引耆老…業者判刑 沒收+賠償300萬
真實身分證、駕照強制執行 延至2025年上路

真實身分證、駕照強制執行 延至2025年上路
持真實身分證才可搭機 延至2025年執行

持真實身分證才可搭機 延至2025年執行
換真實身分駕照 期限剩半年

換真實身分駕照 期限剩半年
加州DMV新服務 Real ID可網上申請 出遊更方便

加州DMV新服務 Real ID可網上申請 出遊更方便

熱門新聞

劉麥可。(威爾郡警方提供)

家暴被判4個月 華男跨州刺殺岳父母 反被殺17刀

2022-12-13 11:53
芝加哥美國中國總商會會長倪頻(左一)主持「展望2023年的中國」論壇。(特派員黃惠玲／攝影)

「我知道不少人想去」秦剛：中國即將放寬國際旅行限制

2022-12-09 11:37
清理花園時可用除草機把草地上的落葉碾碎直接留在草坪上，這些落葉會很快腐爛並滋養土質。(記者陳曼玲／攝影)

讓花園好過冬 清除病蟲害、落葉覆蓋土壤

2022-12-10 02:00
德州一名學區總監戈恩遭警方逮捕後自盡。(Gaines County縣警局)

偷錄女球員更衣被捕後4天 德州學區總監自轟身亡

2022-12-12 19:55
聯邦參議員席納瑪宣布退出民主黨，但不會參加共和黨黨團運作，民主黨仍可維持參院多數，對國會影響不大，但確實會讓拜登政府難堪。（美聯社）

席納瑪退黨 「給亞州民主黨人難堪」恐自毀政治前途

2022-12-09 20:48
壽司餐廳客人遭互徒喝令趴下並被迫交出財物。(餐廳監控／休士頓警方)

連吃飯客人也全趴下 兩搶匪拿走德州餐廳厚厚一疊現鈔

2022-12-14 22:01

超人氣

更多 >
單周45.9萬確診3000死…疫情又升溫 快領免費檢測盒

單周45.9萬確診3000死…疫情又升溫 快領免費檢測盒
天冷就是嘴饞…Trader Joe's冬季限定零食 營養師也推薦

天冷就是嘴饞…Trader Joe's冬季限定零食 營養師也推薦
英記者爆「泰國長公主遭醫判腦死」皇室可能在數日後宣布死訊

英記者爆「泰國長公主遭醫判腦死」皇室可能在數日後宣布死訊
世說新聞／華女學霸染怪病 生活全毀想自殺

世說新聞／華女學霸染怪病 生活全毀想自殺
CIA早知新冠可怕？情報界反應慢害死百萬人 眾院擬追責

CIA早知新冠可怕？情報界反應慢害死百萬人 眾院擬追責