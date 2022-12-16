我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

科技業大規模裁員 使亞洲人才面臨「簽證危機」

肯州女好運氣 交換禮物抽到刮刮樂 中了17.5萬元

大華生鮮網站多重優惠 專注服務美東

本報新澤西訊

大華超市多年以來一直致力於為顧客提供全方位多管道的優質便利服務，因此近年來大華超市積極搭建其網絡購物平臺。大華生鮮(99 Fresh)是大華旗下的新成員，主打生鮮雜貨配送服務，目前配送範圍包括紐約，新澤西和康涅狄格州部分地區，並計劃在未來進一步擴展到賓夕法尼亞州和其他地區。在大華生鮮網站購物滿35美元的訂單即可享免費配送，最快隔天送達。

  大華生鮮網址為 fresh.99ranch.com，常年提供：新鮮蔬果，精選肉禽，冷凍海鮮，南北乾貨，豆奶製品，網紅零食飲料，等各類豐富商品，並且每週都有多種新品上架。所有訂單均為大華生鮮團隊精挑細選，用心打包，並安排專業車隊配送到家。

  大華生鮮網站上有多重優惠： 新客優惠首單減$15；積分返利5-15%；推薦好友各得$20；每週一，三，六 下午四點限時6折秒殺；特惠商品回饋客戶。另有新穎多樣的季節性折扣活動，節假日促銷，贈品贈券，微信接龍抽獎等等。

  大華生鮮為客戶不僅僅提供多種經典台灣商品：佳德鳳梨酥，太陽餅，金蘭調味料，蚵仔麵綫，可樂果等, 還不斷發掘亞洲各種人氣暢銷產品：郭生説，螺螄粉，友臣肉鬆餅，大白兔奶糖, 港式炒麵，銅鑼燒等。更有新高梨，日本蜜柚，白草莓，黑豚肉，火鍋肥牛肉等生鮮類熱門回購產品。

  歡迎光顧大華生鮮 fresh.99ranch.com，體驗與眾不同的購物享受。欲瞭解最新活動和更多詳情，請致電或電郵聯絡大華生鮮客服或造訪社交媒體頁面:

  客服電話：718-568-8899（週一到週五 9am-5pm 東部時間），客服郵件：[email protected]，Instagram: @fresh.99ranch，Facebook: @fresh.99ranch，微信公眾號: fresh99ranch。

華生 微信 新澤西

上一則

芝首家賭場闖關 市議會將進行最後投票表決

下一則

台灣同鄉聯誼會兒童繪畫比賽 3人入選全美佳作

延伸閱讀

熱烈祝賀韓國環境家電第一品牌COWAY進駐Edison　新店開張眾多優惠等您來

熱烈祝賀韓國環境家電第一品牌COWAY進駐Edison　新店開張眾多優惠等您來
好康報你知╱99大華超市（99 Ranch Market）

好康報你知╱99大華超市（99 Ranch Market）
羅蘭岡大華台灣糕餅節 20多種傳統美味優惠

羅蘭岡大華台灣糕餅節 20多種傳統美味優惠
99大華台灣糕餅禮品節 20種傳統好味道優惠

99大華台灣糕餅禮品節 20種傳統好味道優惠
好康報您知／99大華超市（99 Ranch Market）

好康報您知／99大華超市（99 Ranch Market）
糕餅慶佳節 大華超市南加試吃登場

糕餅慶佳節 大華超市南加試吃登場

熱門新聞

劉麥可。(威爾郡警方提供)

家暴被判4個月 華男跨州刺殺岳父母 反被殺17刀

2022-12-13 11:53
芝加哥美國中國總商會會長倪頻(左一)主持「展望2023年的中國」論壇。(特派員黃惠玲／攝影)

「我知道不少人想去」秦剛：中國即將放寬國際旅行限制

2022-12-09 11:37
清理花園時可用除草機把草地上的落葉碾碎直接留在草坪上，這些落葉會很快腐爛並滋養土質。(記者陳曼玲／攝影)

讓花園好過冬 清除病蟲害、落葉覆蓋土壤

2022-12-10 02:00
德州一名學區總監戈恩遭警方逮捕後自盡。(Gaines County縣警局)

偷錄女球員更衣被捕後4天 德州學區總監自轟身亡

2022-12-12 19:55
聯邦參議員席納瑪宣布退出民主黨，但不會參加共和黨黨團運作，民主黨仍可維持參院多數，對國會影響不大，但確實會讓拜登政府難堪。（美聯社）

席納瑪退黨 「給亞州民主黨人難堪」恐自毀政治前途

2022-12-09 20:48
壽司餐廳客人遭互徒喝令趴下並被迫交出財物。(餐廳監控／休士頓警方)

連吃飯客人也全趴下 兩搶匪拿走德州餐廳厚厚一疊現鈔

2022-12-14 22:01

超人氣

更多 >
放心…這7家速食店炸雞 都是真正雞肉做的

放心…這7家速食店炸雞 都是真正雞肉做的
中國染疫激增 美使領館連夜公告：常規簽證全停

中國染疫激增 美使領館連夜公告：常規簽證全停
今天到周六…強風暴雨大雪襲紐約 氣象局發警報

今天到周六…強風暴雨大雪襲紐約 氣象局發警報
北大清華密集發布退休人員訃告 職員驚駭：從未見過

北大清華密集發布退休人員訃告 職員驚駭：從未見過
你收到這封「萬元」郵件嗎？900萬人空歡喜

你收到這封「萬元」郵件嗎？900萬人空歡喜