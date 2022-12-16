大華生鮮網站多重優惠 專注服務美東

大華超市多年以來一直致力於為顧客提供全方位多管道的優質便利服務，因此近年來大華超市積極搭建其網絡購物平臺。大華生 鮮(99 Fresh)是大華旗下的新成員，主打生鮮雜貨配送服務，目前配送範圍包括紐約，新澤西 和康涅狄格州部分地區，並計劃在未來進一步擴展到賓夕法尼亞州和其他地區。在大華生鮮網站購物滿35美元的訂單即可享免費配送，最快隔天送達。

大華生鮮網址為 fresh.99ranch.com，常年提供：新鮮蔬果，精選肉禽，冷凍海鮮，南北乾貨，豆奶製品，網紅零食飲料，等各類豐富商品，並且每週都有多種新品上架。所有訂單均為大華生鮮團隊精挑細選，用心打包，並安排專業車隊配送到家。

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大華生鮮為客戶不僅僅提供多種經典台灣商品：佳德鳳梨酥，太陽餅，金蘭調味料，蚵仔麵綫，可樂果等, 還不斷發掘亞洲各種人氣暢銷產品：郭生説，螺螄粉，友臣肉鬆餅，大白兔奶糖, 港式炒麵，銅鑼燒等。更有新高梨，日本蜜柚，白草莓，黑豚肉，火鍋肥牛肉等生鮮類熱門回購產品。

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