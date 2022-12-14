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新州快速路荷蘭隧道段延長線拓寬計畫 紐約下城居民也反對

編譯孫梁／綜合報導
由於曼哈頓下城交通堵塞嚴重，下城社區的居民希望不要拓寬新州境內通往荷蘭隧道的高架橋道路。（Getty Images）
由於曼哈頓下城交通堵塞嚴重，下城社區的居民希望不要拓寬新州境內通往荷蘭隧道的高架橋道路。（Getty Images）

來自新澤西州的車流從荷蘭隧道滾滾而出，導致曼哈頓下城堵塞嚴重。下城社區的居民與新州的澤西市和霍伯肯(Hoboken)居民，都向新州收費公路管理局(Turnpike Authority)疾呼，不要拓寬新州境內通往荷蘭隧道的高架橋道路，擔憂會帶來更多的車流量。

曼哈頓下城的華埠、蘇荷區和翠貝卡等社區表示，新州快速路管理局的道路拓寬計畫，與紐約市減少擁堵的政策背道而馳。曼哈頓的居民代表與澤西市和霍伯肯的居民代表一起，出席了快速路管理局舉辦的線上聽證，對道路拓寬和費用從47億元增至100億元表達反對和提出質疑，呼籲新州州長墨菲撤銷他對拓寬計畫的支持，因爲也違背墨菲對抗氣候變遷的初衷。

小義大利社區的一位代表說：「我們受夠了擁堵，車流湧入社區的任何計畫我們都反對，我們與蘇荷區、翠貝卡和唐人街社區合作，致力於減少來自荷蘭隧道的車流量。」

華埠一位居民表示，紐約市在考慮重新設計堅尼路(Canal Street)，以減少荷蘭隧道與曼哈頓大橋之間的車流量和交通事故。而且新州的道路不需要拓寬，因為紐約將對駛入曼哈頓下城的車輛收取23元堵車費，是不鼓勵人們開車過來。

道路拓寬計畫面臨的一大詬病，是延長線到荷蘭隧道的最後一段是兩條車道，迫使車流改道進入澤西市後再駛向荷蘭隧道。澤西市一位居民說：「車流在澤西市街上繞來繞去將更加擁堵，這是浪費錢。」

收費公路管理局表示，延長線僅21%的車流量是經荷蘭隧道進入紐約，更多的車是前往海港方向，要從貝玉恩(Bayonne)的第14A出口下來。這個方向的車流目前是每年約120萬輛，到2050年將增加到720萬輛，這是道路需要拓寬的主要原因。

至於延長線的費用增加，快速路管理局的官員表示，通貨膨脹和利率升高是影響因素之一。

新州部分居民還擔憂拓寬道路造成的污染和影響路旁的房屋，澤西市一位居民說，車流增大產生的污染和微塵會引發致命的呼吸道疾病，即使將來電動車增多後污染減少，剎車和汽車輪胎產生的微粒也會導致呼吸道疾病。

新州 曼哈頓 華埠

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