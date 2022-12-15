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熱烈祝賀韓國環境家電第一品牌COWAY進駐Edison　新店開張眾多優惠等您來

本報新澤西訊
參加剪綵儀式的嘉賓從左至右依次為： COWAY USA 的企劃部經理 YUNHOE KIM，華人部總經理 JUSTIN KANG，營業總裁 Min Ki Kim，東部區域經理Master Vicky Lian，新澤西銷售經理 Tony Wu，東部行政負責人Olivia Huang
參加剪綵儀式的嘉賓從左至右依次為： COWAY USA 的企劃部經理 YUNHOE KIM，華人部總經理 JUSTIN KANG，營業總裁 Min Ki Kim，東部區域經理Master Vicky Lian，新澤西銷售經理 Tony Wu，東部行政負責人Olivia Huang

韓國環境家電第一品牌COWAY日前舉行隆重剪綵儀式，慶祝新店開張。COWAY Edison專賣店位於99大華超市內。店內展示的產品豐富多樣，其中熱賣的淨水器包括可製冰的立式淨水器，超薄的立式淨水器，為使用大量水的客戶而設計的大容量立式淨水器，多款台式淨水器，其中集冷熱製冰功能為一體的台式淨水器讓客戶又方便又節省，還有便捷的廚下型淨水器，多款空氣淨化器，智能座便等設計美感極強的淨化家庭與健康環境的家電產品。

  Coway,來自韓國的最佳生活解決方案公司！COWAY USA華人部總經理Justin Kang特別介紹說，Coway的宗旨是為消費者的飲用水好水質把關，租賃淨水器方式得到廣大華人朋友們的喜歡和認可，從最低每月21.99元起,平均每天不到一元就可以讓全家人喝到純淨好水，最重要的是不用擔心後續的換濾芯與維修保養等瑣事，COWAY將提供定期免費更換濾芯、專業系統清潔和保養維修等服務，為您和家人的飲用水長期把關。

  成立於1989年的COWAY是韓國環境家電第一品牌，位居亞洲最具潛力企業前五十位，擁有世界最大的住宅用飲水與空氣技術研發中心，集企劃、研發、生產、銷售、服務為一體。在韓國，Coway淨水器、空氣淨化器及智能便座市場佔有率均居首位。該公司自2007年進入美國市場以來，發展迅速，已在全美15個地區提供銷售和服務，為眾多用戶帶來了放心水質。是美國水質協會(WQA)和美國家電業協會(AHAM)官方會員之一，產品均通過美國水質協會認可。近幾年逐漸在華人市場中獲得良好的口碑和肯定。

  COWAY是世界上擁有R/O逆滲透膜和R/O逆滲透水過濾技術，僅有的5家公司之一，年產量居5大公司之首。2019年Coway 全球銷售額達27億美元。其淨水器獲得的國際認證包括：國際水質協會頒發的「金印獎 」、美國國家科學基金會頒發的NSF認證、TUV頒發的ISO9001和ISO14001認證。

  歡迎光臨新店地址：561 US-1 Unit 105, Edison, NJ 08817 (Edison大華99超市內)；www.coway-usa.com

COWAY USA華人部總經理Justin Kang現場為客人講解產品
COWAY USA華人部總經理Justin Kang現場為客人講解產品
位於Edison大華99超市內COWAY專賣店展示廳的產品豐富多樣
位於Edison大華99超市內COWAY專賣店展示廳的產品豐富多樣
位於Edison大華99超市內COWAY專賣店展示廳的產品豐富多樣
位於Edison大華99超市內COWAY專賣店展示廳的產品豐富多樣
COWAY美國高層領導出席開業典禮，從左至右：COWAY USA 的企劃部經理 ...
COWAY美國高層領導出席開業典禮，從左至右：COWAY USA 的企劃部經理 YUNHOE KIM，華人部總經理 JUSTIN KANG，營業總裁 Min Ki Kim，東部區域經理Master Vicky Lian
大家共同切蛋糕祝賀新店開張
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