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新州燃煤電廠爆破拆除 轉型清潔能源貯存地

編譯洪毅／綜合報導
新州燃煤發電廠「羅根發電廠」於2日在各界見證下爆破拆除，將花10億元轉型為貯存清潔能源電力的儲能中心。（美聯社）
新州燃煤發電廠「羅根發電廠」於2日在各界見證下爆破拆除，將花10億元轉型為貯存清潔能源電力的儲能中心。（美聯社）

位於新澤西州格洛斯特郡(Gloucester County)的燃煤發電廠「羅根發電廠」(Logan Generating Plant)於2日在各界見證下爆破拆除，將花10億元轉型為貯存清潔能源電力的儲能中心，這是新州擺脫高碳排能源的最新努力。

2日上午11時的爆破，由喜達屋能源(Starwood Energy)主導，新澤西州公用事業委員會(Board of Public Utilities)象徵性地按下爆破按鈕，在專業爆破團隊的操作下，傳出一連串巨響，這座1994年開始營運、位於德拉瓦河畔的電廠化為瓦礫。

今年3月，喜達屋能源與政府和「大西洋城電力公司」達成協議，關閉新澤西州最後兩間燃煤發電廠；兩座燃煤電廠在今夏陸續停運，除羅根發電廠外，另外一間位於塞倫郡(Salem County)的錢伯斯熱電廠(Chambers Cogeneration Plant)目前尚待拆除。

喜達屋執行長薩克納(Himanshu Saxena)說，這是新州「燃煤的終結」；他還說，他很清楚燃煤電廠的環境問題，因為他過去曾經在印度一間燃煤電廠工作，在沒有過濾設備的情況下，得「白襯衫進廠、黑襯衫離廠」。

兩間原燃煤電廠都將轉型為用於貯存太陽能及風力，薩克納表示：「風不會總是吹拂著，陽光也不是日日可見，需要有能夠貯存這些能源的設備，必須要興建相應的電池設施。」

於1994年啟用的羅根發電廠，其轉型的投資額就達到10億元，標誌著新澤西州不單欲跟上許多州擺脫燃煤發電的步伐，而且還要成為東岸風力發電的領頭羊。

包括塞拉俱樂部（Sierra Club）在內的環保組織，向大西洋城電力公司施壓，終止費率高於市場的協議，並關閉這兩座燃煤電廠。該公司估計，終止高費率協議將助民眾兩年省下3000萬元。

新澤西州 新州 投資

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