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新州盜車增多 今年已1.4萬輛車被偷 眾議會推法嚴打

編譯孫梁／綜合報導
新澤西州的車輛盜竊自疫情以來大增，州眾議會正在討論四項法案，加大對車輛盜竊的打擊。(Getty Images)
新澤西州的車輛盜竊自疫情以來大增，州眾議會正在討論四項法案，加大對車輛盜竊的打擊。(Getty Images)

新澤西州的車輛盜竊自疫情以來大增，在墨菲州長呼籲下，州眾議會法律與公共安全委員會通過四項法案，加大對車輛盜竊的打擊，包括提高罰款和規定部分盜車工具為非法。

到11月為止，新州今年1萬4300多輛車被盜，比去年同期增多9%，比2020年增多41%。州警表示。儘管今年的盜車增多，但有跡象顯示8月以來出現下降趨勢，警方採取了打擊措施，包括通報盜車團伙的信息，和投入數百萬元購進車牌照識別器，以便讓警方快速發現失竊車輛。

部分共和黨人認為，是保釋政策改革導致盜車增多。

州檢察長放寬了對警察追逐失竊車輛的限制，准許警車高速追緝。雖然警方的追緝常會導致警員、其他開車人和路人受傷甚至死亡，但警方認為高速追緝對逮捕竊車賊很重要。

新法案規定，盜車和擁有失竊車輛均為犯罪，盜車慣犯將被嚴懲，包括增加刑期、提高罰款額和延長駕照吊銷的時間、最高罰款1萬5000元、加大對竊車賊使用萬能鑰匙的處罰力度，以及廢品收購行必須保留販售汽車部件者的信息，以使盜車人更難賣掉含有貴金屬的觸媒轉化器。

提案的州眾議員圖利(Christopher Tully)說：「新法案將加大執法，新州民眾理應受到保護。」但是眾議會多數黨領袖格林瓦德(Lou Greenwald)表示，法案將成為巨大的障礙，盜車人更難從販賣被盜汽車部件的犯罪中受益。

新法案得到州檢方的支持，控制州參眾兩會的民主黨人表示，在與共和黨人協商後，將推動法案通過。

共和黨人指責保釋改革導致盜車增多，共和黨州眾議員韋伯(Jay Webber)認為，應當修改保釋改革政策，「我們沒有時間等待」。

但美國公民自由聯盟(ACLU)新州分會表示，沒有資料顯示盜車增多是因為保釋改革，如果實行從嚴罰款和加重量刑，新州在減少監獄囚犯上取得的進展將前功盡棄。

共和黨 新州 眾議員

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