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66年懸案「紙箱男孩」身分確認 警方已鎖定嫌犯

記者張聲肇／綜合報導
將近66年前在賓州發現一具男童屍體裝在紙箱內，一直未能確認身分而稱他為「紙箱男孩」，最近終於確定他名叫札瑞里。（美聯社）
將近66年前在賓州發現一具男童屍體裝在紙箱內，一直未能確認身分而稱他為「紙箱男孩」，最近終於確定他名叫札瑞里。（美聯社）

將近66年前在賓州東北樹林裡發現一具裝在紙箱內的男童屍體，身分一直未能確認，最近調查人員運用DNA技術，終於確定他名叫札瑞里(Joseph Augustus Zarelli)，但死因和兇手仍然是個謎。

1957年一個寒冷的2月天，一名大學生偶爾瞥見紙箱裡的屍體，過了一天才報案。經過驗屍，當時警方推斷死者年紀4到6歲，是被毆打致死。幾經調查毫無所獲，媒體便稱他為「紙箱男孩」。

費城警局8日公布，札瑞里生於1953年1月13日，死時才4歲。警官史密斯(Jason Smith)說，警方仍在調查其死因和兇手身分；目前雖有嫌疑人，但還不便透露。

2019年4月，法院准許調查人員採取死者DNA樣本後，將屍體焚化；警方運用最新技術，查到死者父母但已去世，也查出死者兄弟姊妹都還活著，但警方以保護隱私為由，未透露其姓名身分。

警方嘗試過頭髮比對、腳印、X-光等舊式鑑識技術未有斬獲，才改用基因追蹤家庭族譜，結果獲得突破，確認死者身分。

紐約時報2007年曾採訪1957年2月26日第一個抵達箱屍現場的員警帕爾默(Elmer Palmer)，帕爾默說，當時他認為案子應該不難偵破。沒想到，65年過去，數代檢調人員投入，好些人甚至已經離世，案情仍然膠著。

全國失蹤與剝削兒童中心認為，男孩被發現時，已陳屍好幾天，生前顯然營養不良。全國失蹤無名人系統紀錄此案，稱男童全身赤裸，用法蘭絨毯包著，頭髮剛被「胡亂修整」過，指甲也修剪過。帕爾默說，初看頗像洋娃娃，「定睛一看，確認不是洋娃娃」。

大學生為什麼隔一天才去報案？大家假設是因為「害怕得不知怎辦」，打電話報警之前，還到教堂找過牧師。

警方根據線索，遍查附近的孤兒院、托兒所、家庭醫師和醫院，也在報上刊載死者照片，甚至在水電帳單上登廣告，在商店門口懸掛海報，籲請提供線索，皆無所獲。

DNA 費城 紐約時報

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