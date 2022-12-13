新州男邊坐牢邊電話詐騙女性 逃獄繼續犯案 判66個月

58歲的新澤西州男子吉布林因為逃獄及在逃獄前後持續利用電話約會服務詐騙女性，7日被判處66個月徒刑。（CNN有線電視新聞網截圖）

記者胡玉立／綜合報導

聯邦檢察官 塞林格 (Philip R. Sellinger) 表示，58歲的新澤西州 男子吉布林 (Patrick Giblin) 因為逃獄及在逃獄前後持續利用電話約會服務詐騙 女性，7日被判處66個月徒刑。

聯邦檢察官辦公室表示，大西洋城居民吉布林 (Patrick Giblin) 2017年因跨州旅行和使用州際設施進行電話約會騙局，遭判刑入獄。但他2019年4月在獄中再次開始詐騙女性，並在2020年7月23日逃獄。

當局表示，吉布林逃獄時，當局正準備將他從賓州路易斯堡（Lewisburg）一所監獄轉移到紐瓦克一個住宅式生活設施，他本來會在那裡服完剩下的刑期。吉布林逃獄後，到2021年3月他再次被捕前，仍持續以電話詐騙女性。

當局指稱，吉布林在電話約會服務上貼出廣告，並告訴被他詐騙的女性，說他打算搬到她們所在地區，與她們建立戀愛關係；然後，他以各種理由要求這些女性，透過州際匯款服務把錢匯款他。

檢察官辦公室表示，吉布林在聯邦地方法院坦承犯下一項電匯欺詐罪和一項逃避司法部監管罪名。法院判處吉布林66月徒刑，緩刑三年，並須支付2萬3428元賠償金。