滅火時受困火場 賓州2消防員殉職

其中一名殉職消防員是36 歲的助理消防隊長帕里斯。（美聯社）

賓州 警方稱，兩名消防員7日獲報前往一棟失火房屋滅火時不幸身亡，另有一屍體在屋外被發現，待確認身份，住在屋內的兩人安全逃生。

警官貝姆(David Beohm)說，殉職的兩名消防員經確認為新的黎波里消防隊(New Tripoli Fire Company)36 歲助理消防隊長帕里斯(Zachary Paris)，以及59歲的格魯伯(Marvin Gruber)。

在起火房屋外發現另一人的屍體；這棟房子座落在斯庫爾基爾郡(Schuylkill County)的西佩恩鎮(West Penn Township)。

貝姆說，屋後被發現有一具屍體，尚待調查。

理海郡通訊中心(Lehigh County Communications Center)發言人史密斯(Don Smith, Jr.)在8日記者會上表示，兩名消防員試圖撲滅大火時被困，其他消防員迅速將他們救出，被送往醫院後死亡。

帕里斯在新的黎波里居住並擔任志工，曾在馬里蘭州 弗雷德里克郡(Frederick County)消防和救援服務中心擔任專業消防員，今年2月加入弗雷德里克郡單位，9月從消防學院畢業。他留下妻子、兩個女兒、一個姐姐和父母親。

格魯伯在北安普頓社區學院(Northampton Community College)工作22年，最後15年在公共安全部服務；該校公共安全部負責人莫里斯(Keith Morris)說，格魯格做他最擅長的事，就是幫助和保護他人時不幸殉職，是位英雄。

西佩恩鎮警察 局長邦納(James Bonner)說，住在三層樓一家庭房屋裡的一個叔叔和一個侄子得以逃離火災；另兩名消防員受傷。

官員們尚未公佈與調查屋外屍體相關的細節。