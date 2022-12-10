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羅格斯大學教職員集會 力爭同工同酬

編譯陳韻涵／綜合報導
羅格斯大學的教職員及其支持者6日在四個校區集結，力挺工會訂定的新合約並要求校方回應。(abc7ny電視畫面截圖）
羅格斯大學的教職員及其支持者6日在四個校區集結，力挺工會訂定的新合約並要求校方回應。(abc7ny電視畫面截圖）

羅格斯大學(Rutgers University)的教職員及其支持者6日在四個校區集結，力挺工會訂定的新合約並要求校方回應。

最大規模的集會出現在新布朗士維克(New Brunswick)的大學大道(College Avenue)，吸引數百人到場聲援，包括美國大學教授協會(AAUP)主席艾琳‧穆爾維(Irene Mulvey)等工會領袖。

羅格斯教職員工會「AAUP-AFT」主席芮貝卡‧吉文(Rebecca Givan)表示，「我們針對關鍵議題和需求擬定一系列提案，好讓羅格斯大學的每一個人，包括教師、在學生、教職員、畢業生、社區甚至新澤西州變得更好。當局過去幾個月來遲遲不面對我們的訴求，令人完全無法接受。」

勞工運動的親密盟友、聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)推文支持羅格斯大學教職員工會。

羅格斯大學發言人朵莉‧德夫林(Dory Devlin)6日表示，相關協商還在進行，「我們秉持善意，繼續與工會代表定期磋商，所有與員工合約相關的議題都會討論」。

「AAUP-BHSNJ」工會代表新州各地「羅格斯生醫與健康科學」機構1500名醫學系教職員，主席凱薩琳‧蒙特萊昂(Catherine Monteleone)表示，將要求校方停止透過校方與醫療機構「RWJBarnabas Health」的勾連，以非工會人員取代工會成員。

另外，羅格斯大學兼任教職員工會(PTLFC)主席艾咪‧希格(Amy Higer)則表示，校方尚未解決關於增加工作保障，以及兼任教師與全職教師同工同酬的問題；該工會主張，兼任教師若從事與全職教授相同的教學工作，每學分的工資也必須相同。

希格說，「我們的教學內容與全職教授完全一樣，但我們的薪資只是他們薪資的一小部分，學生通常認為兼任與全職教師沒有差異，但校方高層對待我們，像隨用隨棄的物品。我們受夠了，現在是加強施壓的時候。」

新澤西州 醫學 布朗士

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