疫情影響持續 新州公校成績退步 「2學科」最糟

新澤西州公立學校學生接受新冠疫情爆發以來第一次標準化考試，成績顯示學生語文、數學受到疫情影響的後續效應持續存在，八年級學生在這兩個學科退步最嚴重。(Getty Images)

根據州政府7日公布統計數據，新澤西州 公立學校學生接受新冠疫情 爆發以來第一次標準化考試，成績顯示學生語文、數學受到疫情影響的後續效應持續存在，八年級學生在這兩個學科退步最嚴重。

新州教育 廳在教育委員會(Board of Education)每個月例行會議上公布標準化考試結果，成績可能不盡理想並不令人感到意外，與全美各地疫情期間學生學習大受影響的趨勢大致吻合。

喬治華盛頓大學(George Washington University)教育政策副教授葛拉瑟(Joshua Glazer)表示，學生學習退步的狀況是嚴重警訊，考試結果更凸顯「學校真的很重要」。

疫情期間，全美各地校園紛紛關閉，數以百萬計的學生改成網路上課，但某些學區由於必須等候學生領取Chromebooks筆記型電腦，使得遠距教學延後推出。

葛拉瑟說，從這次測驗結果可以看出，與學生到校上課相比，網課是「非常糟糕的替代品」。他說，如果先前有人質疑學校是否對學生學習扮演重要角色，這次測驗結果將可以讓所有爭辯畫下句點。

7日公布的統計是新州三年級到九年級公立學校學生參加「新澤西州學生學習標準評估」(New Jersey Student Learning Assessments，NJSLA)的成績，考試包括數學、英文、科學三大項目。教育官員表示，各個學區的成績結果稍後將會公布。

在2022年測驗的三大項目當中，成績達到熟練(proficiency)以上的學生比例，所有年級都比2019年來得縮水。2019年是疫情發生前最後一次舉行標準化考試。英文成績達到熟練的學生比例從2019年的57.6%降至如今的48.9%，數學也從44%跌落到35.4%，科學則從25.4%減少到23.2%。

語文項目裡，八年級學生退步狀況最明顯，及格以上的學生比例為51.4%，與2019年相比足足少了11.5%，數學及格以上學生比例則從2019年的29.3%掉到2022年的15.4%。