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新州學區搶教師 來上班就發7500元入職獎金

編譯徐薏茹／綜合報導
自通過批准授予新進教師7500元的入職獎金後，新澤西州帕特森學區在11周內已聘請115名教師。(Getty Images)
自通過批准授予新進教師7500元的入職獎金後，新澤西州帕特森學區在11周內已聘請115名教師。(Getty Images)

官方消息透露，自通過批准授予新進教師7500元的入職獎金後，新澤西州帕特森(Paterson)學區在11周內已聘請115名教師。

學校理事會於9月14日批准獎金計畫，儘管如此，教師職缺仍在增加，截至12月1日，新州第三大學區帕特森的教職空缺從9月14日的135名增加到146名。

上周宣布聘得的教師人數時，該學區表示，若沒有提供入職獎金，目前的教師職缺名額將增加近80%。

帕特森學區學監艾琳·雪弗(Eileen F. Shafer)說：「很顯然，入職獎金在帕特森公立學校招聘符合資格的教師方面發揮作用，並且幫助我們限制職缺的數目。招募教師到帕特森公立學校一直是我們的目標，在獎勵計畫的幫助下，我們正在達成此目標。」

因應新冠疫情加劇的人力短缺問題，全國各地的一些學區提供獎金給新雇用或重返公立學校的教師，希望藉此吸引人才。

教育新聞刊物「教育周」(Education Week)2月的一項調查顯示，大部分入職獎金介於1000元至5000元之間，由疫情相關的聯邦紓困金補貼。

帕特森的入職獎金計畫由聯邦的「中小學緊急紓困金」(ESSER)資助。

帕特森學區是新州今年提供新教師獎金的第二個大型學區；新州最大的學區紐瓦克(Newark)6月宣布在「重要領域」的新聘教師將有資格獲得4000元獎金，包括數學、科學、特殊教育、雙語教育，以及以英語為第二語言的領域。

帕特森學區官員表示，先前該學區的教師必須在職至少兩年才有資格獲得7500元獎金。雪弗表示：「我們在教育這一行業最重要的工作，就是讓我們的學生獲合格教師傳授課程，提供獎金是達到這個目標的有效招聘策略。」

學區 教育 紓困金

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