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新州歌舞會 載歌載舞玫瑰園 與耆老共度溫馨時光

本報新澤西訊

新州歌舞會的姐妹們12/3(星期六)中午，冒著風雨來到玫瑰園老人看護中心，帶著她們的歌舞和愛心，與老人們度過了一個愉快溫馨的下午。

  近3年的疫情擾亂了人們的正常生活，但影響不了歌舞會姐妹們對生活的熱愛， 改變不了她們的初心-用歌聲讚美生活，用舞姿傳播美好。即使疫情期間，每逢週末在公園裡，Zoom 上都可以聽見她們百靈鳥般的歌聲，看見她們翩翩起舞的倩影。

  在聖誕新年到來之際，她們帶上新排練的舞蹈和合唱等節目，來到Rose Mountain Care Center，為中心的老人們奉獻了一台豐富多彩的演出，這也是疫情後的第一場演出。演出的形式多種多樣， 有開場的手巾花舞-紅包，女高音獨唱-傷痕，唯美的古典大扇舞-化蝶成雙，女中音獨唱-畫你，端莊美麗的旗袍秀-上海瑤，俏皮的表演唱-浪子的心情，靈活優美的形體舞-水韻江南，絢爛多姿的扇子舞-珊瑚頌，女生小合唱-You raise me up，女生二重唱-茉莉花和女高音獨唱-大魚。在合唱-這世界那麼多人的歌聲裡，人們彷彿聽到了逝去青春的腳步，看到曾經的我們最終還是沒能在一起的無奈。接下來是歌舞會冉冉升起的小歌星果果給大家帶來的英文歌曲Jingle Bell, 讓大家感受到了節日氣氛，演出在交誼舞-最親的人中圓滿結束。

  在充滿歡樂的一個多小時演出中，每一個節目老人都給予了非常熱烈的掌聲，稱讚著節目好看，服裝漂亮。看著老人們意猶未盡的眼神，歌舞會的姐妹們答應老人們今後還會帶來更多的歌聲，更多的舞蹈。

疫情 新州

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