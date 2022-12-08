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費城檢察官克拉斯納 要求法院駁回共和黨對其彈劾

編譯孫梁／綜合報導
費城地區檢察官克拉斯納(發言者)上周上告賓州法院，要求駁回眾議會通過的的彈劾案。(Getty Images)
費城地區檢察官克拉斯納(發言者)上周上告賓州法院，要求駁回眾議會通過的的彈劾案。(Getty Images)

費城地區檢察官克拉斯納(Larry Krasner)5日表示，州議會共和黨人對他發起的彈劾試圖將他趕走，是共和黨對美國民主發動全面威權攻擊的一部分。

克拉斯納上周上告賓州法院，主張有許多理由應將對他的彈劾案駁回，包括共和黨沒有指控他犯下應被彈劾的罪行，以及沒有合法理由罷免地方民選官員。但不清楚賓州法院多快才能做出裁決。

克拉斯納強調，州議會共和黨的伎倆與全國共和黨人的手法類似，就是試圖推翻選舉結果和攻擊民主黨現任官員，包括號召罷免進步派檢察官，和揚言共和黨成為國會眾院多數後將尋求彈劾拜登總統。

共和黨人表示，是克拉斯納的言論引發的政治與司法爭議促使他們提出彈劾，但克拉斯納認為，共和黨人的彈劾非法和反民主，是出於政治動機。

共和黨人指克拉斯納的行為違法， 例如他的政策助長了費城的槍枝暴力危機，和阻撓對他的調查。賓州參議會上周經表決接受眾議會的彈劾，確定明年1月將進行審理。

州參議會共和黨發言人拒絕做出評論，但眾議會共和黨發言人表示，克拉斯納是因為他的行為不當而被彈劾，眾議會不會因為他的反駁而改變立場。

克拉斯納的律師上周提交法律動議，稱法院應制止彈劾程序，州眾議會通過的彈劾罪狀根本未指出應被彈劾的罪行。律師還說，立法部門沒有能力彈劾和趕走地方官員，目前的彈劾程序有致命的缺陷，因為眾議會是在會期結束時批准彈劾，而參議會的審理要在新會期明年開始之後。

州參議會上周正式接受眾議會的彈劾案，要求克拉斯納12月中旬前做出書面回應，並於1月18日到參議會出席審判聽證。

在被問到會不會出席參議會審案聽証時，克拉斯納表示聽証開始時，他願意全面和公開回答任何問題。

彈劾 共和黨 賓州

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