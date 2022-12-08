我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國放寬防疫措施 佛奇警告：將出現新一波感染浪潮

艾妲颶風災後1年 新州獲1000萬防洪援助

編譯孫梁／綜合報導
艾妲颶風襲擊一年多後，聯邦急難管理局向新澤西州提供1000萬元資金，用於買斷和拆除31棟受損房屋，以加強新州的抗洪能力。圖為去年9月艾妲侵襲後，新州林肯公園鎮一棟房屋泡在水裡。(Getty Images)
艾妲颶風襲擊一年多後，聯邦急難管理局向新澤西州提供1000萬元資金，用於買斷和拆除31棟受損房屋，以加強新州的抗洪能力。圖為去年9月艾妲侵襲後，新州林肯公園鎮一棟房屋泡在水裡。(Getty Images)

艾妲(Ida)颶風襲擊一年多後，聯邦急難管理局(FEMA)將通過該局的防洪援助(FMA)計畫，向新澤西州提供1000萬元資金，用於買斷和拆除31棟受損房屋，以加強新州的抗洪能力。聯邦官員宣布時表示，FMA的援助是幫助社區抵禦氣候變遷導致愈加猛烈和頻繁的風暴。

艾妲颶風來襲時，影響新州的只是颶風的邊緣，FEMA局長黛安·克里斯維(Deanne Criswell)說：「艾妲颶風撲來時，新州洪災易發區的水位創下了紀錄，表明即使不在颶風的主要路徑內，也會有極大的破壞力。」

克里斯維說，FEMA是通過拜登總統的基礎設施法，為部分州提供6000萬元的資助，以增強未來抗擊風暴和洪災的能力，包括給新州1000萬元、路易斯安那州4000萬元，以及密西西比州和賓州各500萬元。

艾妲颶風造成新州30人死亡，拜登總統去年9月訪問的曼維爾(Manville)是重災區之一，數十棟房屋被淹，許多房屋被洪水引發的煤氣洩漏摧毀，鐵路等基礎設施也遭破壞受損。

新州的1000萬元資金將用於收購和拆除31棟房屋，薩莫塞特郡(Somerset)兩條河流的臨近地區將被改為空曠地帶，成為保護地和蓄洪區。

墨菲州長說：「新州是第一個接受FEMA資助的州，將率先實行兩黨通過的基礎設施法，加強洪水易發區的抗洪能力。」FEMA發言人說，需要摧毀的房屋在購買前需要審查，資金是聯邦提供，由州府負責分發。

曼維爾市長翁德科(Richard Onderko)對聯邦資助表示歡迎，說當地20個屋主等候他們的房屋被買斷，另有數十戶人家和商店也期待獲得聯邦援助。他說：「災後的恢復重建需要很長時間，居民的損失嚴重，許多地方破破爛爛，受災民眾應當得到聯邦政府的幫助。」

翁德科說，沒有洪水保險的居民從FEMA獲得最多3萬6000元的補助，但協助抬高地基以防洪水侵襲的聯邦資助還沒有到位，仍有待聯邦住房與城市發展部批准。

新州 颶風 洪水

上一則

休士頓罪惡指數全美第四 但「沒壞到骨子裡」

下一則

澤西市議會提案 售屋前須更換鉛水管

延伸閱讀

台積電美廠擴大投資至400億 拜登：將改變全局

台積電美廠擴大投資至400億 拜登：將改變全局
新聞觀察／拜登綑綁台積電 劍指美中「科技」競爭

新聞觀察／拜登綑綁台積電 劍指美中「科技」競爭
台積園區外 標語嗆拜登 警防「不速之客」

台積園區外 標語嗆拜登 警防「不速之客」
白宮幕僚長：拜登將於新年後宣布競選連任

白宮幕僚長：拜登將於新年後宣布競選連任
拜登奈米、nono分不清？台積致詞玩繞口令還感謝張淑芬

拜登奈米、nono分不清？台積致詞玩繞口令還感謝張淑芬
評／拜登給足台積電面子 綑綁半導體盟友形象劍指北京

評／拜登給足台積電面子 綑綁半導體盟友形象劍指北京

熱門新聞

微信殺豬盤坑了小花90萬，甚至賠上一條命。(Getty Images)

遭微信殺豬盤坑殺90萬 芝城華女舉槍自盡

2022-12-05 12:01
貝特曼今年9月時遭逮捕。（圖：Coconino County Sheriff's Office）

亞利桑納邪教主娶9歲女兒為妻 逼信徒與女兒行房他旁觀

2022-12-05 20:15
市價百萬的芝城北郊民宅，發生一宗五死家庭悲劇。(房產網站movoto截圖)

芝北郊百萬宅全家5死 夫婦正離婚 警：屋主行兇後自殺

2022-12-01 16:13
據稱，聯邦參議員克魯茲的14歲女兒用刀刺傷自己的手臂。(克魯茲臉書)

活在父親政見陰影下? 參議員克魯茲14歲長女疑刺傷自己

2022-12-07 19:00
維拉(中)與兩個女兒。(gofundme截圖)

芝5死命案 家暴夫兇手案發前剛獲准返家

2022-12-06 13:45
高通膨讓小費更難出手。（美聯社）

物價上漲 小費名目氾濫 專家教你如何說不

2022-12-07 02:00

超人氣

更多 >
好市多今年新推的這5種糕點 迅速圈粉

好市多今年新推的這5種糕點 迅速圈粉
馬雲為何能長住日本？只因1證在手 網友：牛大了

馬雲為何能長住日本？只因1證在手 網友：牛大了
馬斯克將任命朱曉彤為特斯拉全球CEO

馬斯克將任命朱曉彤為特斯拉全球CEO
科技公司大裁員 電腦科畢業生工作在哪裡？

科技公司大裁員 電腦科畢業生工作在哪裡？
流感季節到 家裡隨時備好這5類食物

流感季節到 家裡隨時備好這5類食物