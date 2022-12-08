艾妲颶風災後1年 新州獲1000萬防洪援助

艾妲颶風襲擊一年多後，聯邦急難管理局向新澤西州提供1000萬元資金，用於買斷和拆除31棟受損房屋，以加強新州的抗洪能力。圖為去年9月艾妲侵襲後，新州林肯公園鎮一棟房屋泡在水裡。(Getty Images)

艾妲(Ida)颶風 襲擊一年多後，聯邦急難管理局(FEMA)將通過該局的防洪援助(FMA)計畫，向新澤西州提供1000萬元資金，用於買斷和拆除31棟受損房屋，以加強新州 的抗洪能力。聯邦官員宣布時表示，FMA的援助是幫助社區抵禦氣候變遷導致愈加猛烈和頻繁的風暴。

艾妲颶風來襲時，影響新州的只是颶風的邊緣，FEMA局長黛安·克里斯維(Deanne Criswell)說：「艾妲颶風撲來時，新州洪災易發區的水位創下了紀錄，表明即使不在颶風的主要路徑內，也會有極大的破壞力。」

克里斯維說，FEMA是通過拜登總統的基礎設施法，為部分州提供6000萬元的資助，以增強未來抗擊風暴和洪災的能力，包括給新州1000萬元、路易斯安那州4000萬元，以及密西西比州和賓州各500萬元。

艾妲颶風造成新州30人死亡，拜登總統去年9月訪問的曼維爾(Manville)是重災區之一，數十棟房屋被淹，許多房屋被洪水 引發的煤氣洩漏摧毀，鐵路等基礎設施也遭破壞受損。

新州的1000萬元資金將用於收購和拆除31棟房屋，薩莫塞特郡(Somerset)兩條河流的臨近地區將被改為空曠地帶，成為保護地和蓄洪區。

墨菲州長說：「新州是第一個接受FEMA資助的州，將率先實行兩黨通過的基礎設施法，加強洪水易發區的抗洪能力。」FEMA發言人說，需要摧毀的房屋在購買前需要審查，資金是聯邦提供，由州府負責分發。

曼維爾市長翁德科(Richard Onderko)對聯邦資助表示歡迎，說當地20個屋主等候他們的房屋被買斷，另有數十戶人家和商店也期待獲得聯邦援助。他說：「災後的恢復重建需要很長時間，居民的損失嚴重，許多地方破破爛爛，受災民眾應當得到聯邦政府的幫助。」

翁德科說，沒有洪水保險的居民從FEMA獲得最多3萬6000元的補助，但協助抬高地基以防洪水侵襲的聯邦資助還沒有到位，仍有待聯邦住房與城市發展部批准。