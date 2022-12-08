非白人申請房貸難 費城亞裔被拒率8.5% 非裔12.5%

分析指出，亞裔、非裔與西語裔在費城申請房貸遭拒的機率顯著高於白人，而且與收入等其他財務條件無關。(Getty Images)

費城 當地組織「再投資基金」(Reinvestment Fund)分析聯邦數據後指出，亞裔 、非裔 與西語裔在費城申請房貸遭拒的機率顯著高於白人，而且與收入等其他財務條件無關，乃國內族裔不平等的又一個縮影。

費城詢問報(Philadelphia Inquirer)報導，該分析發現，2021年各族裔在費城申請房貸遭拒的機率，亞裔為8.5%、非裔為12.5%、西語裔為10%，而白人僅有4.4%，大幅低於其他少數族裔。

非裔在費城申請房貸遭拒的比率已經下降，2017年時被拒率接近20%，2021年降至12.5%，但是與白人仍有一大段距離，該族裔2017年在費城申請房貸遭拒的機率只有近7%，2021年則是約6%。

事實上，非裔在費城的處境已經算是較好，因為在全國，2021年非裔申請房貸遭拒的機率達16%；另外，西語裔在費城申請房貸遭拒的機率，從2020年的8.8%上升至去年的10%，是唯一趨勢逆轉的族裔。

數據顯示，申請房貸獲准的白人，其購買力高於其他同樣獲得房貸的少數族裔；此外，少數族裔傾向於支付占比較低的頭期款、貸款額度更高，如此條件，將面臨房貸方案利率更高的問題。

不過族裔不公的問題並不僅止於經濟，因為該研究還發現，就算是年收入高於5萬7000元的非裔，申請房貸遭到拒絕的機率，依然高於年收入低於5萬7000元的白人。

經濟條件一樣 仍易受歧視

除此以外，非裔按業界標準理應有資格申請房貸，申請時卻遭到拒絕的機率，依然「遠遠高於」按業界標準理應無資格申請房貸、申請卻依然獲准的白人的機率。

這些數據表明，不論少數族裔努力掙多少收入，都很難擺脫申請房貸時面臨的歧視問題；該報告稱，數據再次表明，少數族裔申請房貸面臨不公正對待的長期問題依然存在。

報告還指出，如在2021年房市炙手可熱時申請房貸遭到拒絕，購屋門檻無疑已經拉高，而目前租金、房價、利率不斷上升，申請房貸不平等的問題恐怕只會有增無減。