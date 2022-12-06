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防槍枝暴力…未成年宵禁永久化 費城議會過關

記者張聲肇／綜合報導
費城市議會1日通過法案，針對18歲以下者的10點宵禁令將永久實施，待市長簽署即生效。(Getty Images)
費城市議會1日通過法案，針對18歲以下者的10點宵禁令將永久實施，待市長簽署即生效。(Getty Images)

費城市議會已於本月1日通過法案，針對18歲以下者的晚上10點宵禁令將永久實施，目的是保護青少年免遭槍械暴力。

費城本來就有半夜12點的宵禁令，但在今年夏天提早到10點，原定9月底解除。不過剛通過的新法案沒有截止日期，意謂將永久實施，待市長肯尼(Jim Kenney)簽署後立即生效。

市長室發言人說，肯尼正在閱讀法案全文，未表明是否贊同或簽署。

費城實施青少年宵禁已數十年，專家認為無助於改善青少年犯罪與受害問題。警方統計顯示，今年夏天實施10點宵禁，兒童遭受槍傷的人數還超過往年夏天。

資料顯示，2015年迄今，青少年槍傷案例，僅四分之一發生在晚上10點到清晨6點的宵禁時段，絕大多數發生於其他時段。市議員等市政領導人說，槍械犯罪已成危機，就算多救一條人命也值得，因此以幾乎全體贊同的票數，通過10點宵禁永久化的法案。

提案議員李察森( Katherine Gilmore Richardson)說，「為了幫助年輕人，我竭盡所能，絕不會感到愧疚。」

法案規定，14到17歲的青少年必須晚上10點前回到家，13歲以下的兒童最晚9點半就得在家。翌日早上6點後才准出門。

准予例外的情況包括有成年人或監護人陪伴；需出門工作、上學或參加宗教活動；在自家門口走廊或人行道遛躂。

費城警察負責執行本法，見違法青少年兒童，需先將他們送回家；若連絡不到監護人，就帶回警局或新設立的社區入夜資源中心。

未成年人宵禁在美國不是新鮮事，數百城市都有，費城1955年以後就不曾斷過，2011年在市長納特(Michael Nutter)倡議下更趨嚴格，初犯罰250元，再犯罰300-500元，去年，市議會拿掉罰款條文，以免窮困人家受到特別嚴重的衝擊。

宵禁 費城 警察

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